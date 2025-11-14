Slušaj vest

Razumljiva je panika među urednicima N1. Nove, Danasa i Radara, jer takvog gazdu kao što im je bio Dragan Šolak nigde više neće naći.

To kako su oni lagodno živeli pod ovim tajkunom, i koliko su radili – bio je bingo na tomboli. Desilo se jednom, i nikad više.

Novinarski posao nije baš najteži na svetu: ima, naravno, i složennijih, i napornijih, i onih koji se rade u lošijim uslovima, ali svakako podrazumeva trud, odgovornost, stres… osim ako ne radite kod Šolaka. Tada imate jednu temu: Vučića, jednu vrstu sagovornika: one koji napadaju Vučića, jedan zaključak: Vučić treba da ode. Nema obaveze da se provere činjenice, strepnje da se negde nije potkrala greška, potrebe da se čuje druga strana, ni svim pravim novinarima poznate muke da se pronađe zanimljiva tema… I kao šlag na torti: nema odgovornosti za tiraž! Mesečni tiraži Šolakovih novina, svi ukupno, mogu da stanu u prikolicu kamioneta, i da još ostane mesta za garnituru za sedenje i frižider! Doskorašnji gazda Nove, N1 i ostalih medija iz ove grupacije pare je zarađivao na drugi, lakši i manje zakonit način.

Kurir je u seriji tekstova ovaj Šolakov mehanizam za izvlačenje novca demontirao do najsitnijih delova i jasno predočio javnosti sve njegove zakulisne radnje. Nije hteo da razume, ili se vadi na smanjenu uračunljivost samo Igor Božić, programski direktor N1.

Batrgajući se između naloga bivšeg gazde Šolaka, koji i dalje ima presudni uticaj na urednike koje je sam selektovao, i činjenica, Božić se, odgovarajući na kritike ministra Bratine Bratine, dotakao i našeg lista.

1/9 Vidi galeriju Antievropska agenda Nove i N1 Foto: Printscreen, Printskrin NOVA

Kurir, kaže Igor Božić, tvrdi tvrdi da je „N1 proruska kuća“, dok sa druge strane ministri kažu da su oni zapadni agenti.

Šolakov urednik N1 imao je i vremena i prostora da ozbiljno odgovori na naše tekstove, ali je tada ćutao. Prosto, nije imao argumente. Ali, morao je da se počeše jer ga očigledno svrbi, pa je zato iskoristio ovu priliku, računajući da niko neće primetiti da je falsifikovao naše tvrdnje.

Mi smo, naime, pokazali da Božić i društvo, po Šolakovim nalozima, kritikuju Evropsku uniju kad god nije direktno stajala uz ovog tajkuna – ceh je najviše plaćala Ursula von der Lajen kao meta napada Nove i N1… a da im nije bilo strano ni da promovišu stavove Rusije kad su im išli u prilog. Kad je, naprimer, nedavno Marija Zaharova napala predsednika Srbije, to im je bila udarna vest zbog koje su i studente gurnuli u drugi plan.

Reći za Šolaka i njegove urednike da su „proruski“ ili „proevropski“ predstavljalo bi kompliment, jer bi značilo da imaju stav koji se nekome dopada ili ne, ali stav. Nešto u šta veruju. Oni, međutim, nemaju ni principe ni uverenja. Lično, intimno, navijaju za jedno ili za drugo, ali u poslu su ono što se trenutno više isplati.

Predstavljajući sebe kao zapadnjaka, udvarao se evropskim i američkim centrima uticaja. Biti protiv Rusije, pogotovo nakon početka rata u Ukrajini, predstavljalo je odličnu zaštitu za razvijanje biznisa na Balkanu. Pogodovalo je reputaciji i privlačilo zapadni novac.

Ali, sve je to bila prevara.

Kurir je, zajedno s međunarodnim istraživačkim medijima pokazao da je Šolakov prozapadni imidž bio prevara na kojoj je temeljio mesijansku ulogu u navodnoj borbi za slobodu medija. i paravan za ozbiljne poslove sa ruskim oligarsima bliskim zvaničnoj Moskvi.

U praksi je taj mehanizam funkcionisao ovako: Šolak je posedovao franšizu američkog CNN, televiziju N1, koja je pretežno plasirala antiruske stavove, i istovremeno - kako su otkrili slovenački mediji – pažljivo razvijao biznis sa Volframom Kuonijem, vrlo uticajnom figurom u ktremalčjskim poslovnim krugovima!

I sad Igor Božić tvrdi da mi mislimo da Dragan Šolak sa Putinovim oligarsima posluje iz ideoloških razloga!

Neposredno nakon odluke BC Partnersa, većinskog vlasnika Junajted grupe, da Šolaka skloni sa pozicije predsednika Savetodavnog odbora kompanije, što će ga lišiti uticaja na Novu, N1, Danas… ovaj je tajkun u svojoj vili održao sastanak sa svojim najodanijim urednicima iz regiona. Uz Igora Božića, bili su pozvani programski direktori N1 Hrvatska Tihomir Ladišić i N1 BiH Amir Zukić, i glavna urednica N1 Slovenija Katja Šeruga, a posle sastanka otpočela je odbranu Šolaka i sistema za izvlačenje para iz Junajted grupe.

Božićeva izjava pokazuje da ta kampanja još traje. Navodno, traži se finansijer koji će od BC Partners otkupiti Novu, N1, Radar i Danas kako bi ovi listovi sačuvali „nezavisnost“, čitaj: dosadašnju uređivačku politiku. Prosto crtaju Šolaka.

Rekosmo, drugi gazda kao što je Šolak bio, ne postoji!