Predsednik SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se povodom skandalozne odluke suda u Splitu, gde su devetorica osumnjičenih za napade na Srbe pušteni iz pritvora, i podelio naslov Kurira koji je osudio ovu skandaloznu odluku.

Naime, kako je Kurir danas među prvima preneo i osudio, Županijski sud u Splitu ukinuo je pritvor devetorici osumnjičenih za nasilni prekid Dana srpske kulture u Splitu.

- Dobili bi veće kazne da su prešli ulicu na crveno. E, moja Evropo. Da li se tako bori protiv fašizma?! - oglasio se Vučević na mreži X i podelio naslov Kurira. 

Podsetimo, više desetina huligana, mahom maskiranih i u crnoj odeći, sprečili su 3. novembra uveče otvaranje kulturne manifestacije srpske nacionalne manjine u Splitu,o čemu možete pročitati OVDE

Kurir.rs

