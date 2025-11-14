Odluka Komisije za žalbe Saveta za štampu
Odluka Komisije za žalbe Saveta za štampu, na sednici održanoj 30. oktobra 2025. godine:
-Tekstom "Skandalozno, poznata u javnosti po klevetanju svojih kolega" Forum pravnika Srbije najoštrije protestuje zbog Bojane Savović", objavljenim 21. jula 2025. godine, portal „Kurir.rs" prekršio je tačku 3 Poglavlja VIII (Odnos prema izvorima) Kodeksa novinara i novinarki Srbije o obavezi novinara/novinarki da konsultuju što više izvora. Ostale tačke Kodeksa na koje je ukazano u žalbi nisu prekršene.
-Odlučujuci o žalbi tužiteljke Bojane Savović, Komisija je zaključila da je odluka medija da neko saopštenje objavi, kao i način na koji će ga objaviti (u ovom slučaju u celini i bez ikakvih uredničkih intervencija) stvar je uredivačke politike, kojom Komisija ne može da se bavi. Bez obzira na to, Komisija je zaključila da objavljeno saopštenje, sem paušalnih ocena, sadrži i optužbe na račun Bojane Savović, koje nisu dokazane, a možda nisu ni tačne. U tekstu se, tako, navodi da je ona "nebrojeno puta u poslednje dve i po godine učinila disciplinske prekršaje javnim istupima u medijima u kojima je govorila neistine o radu VJT u Beogradu", da je kritikujući "rad svojih kolega zasnovan na Ustavu i zakonima RS direktno ugrožavala poverenje građana u rad ovog tužilaštva", kao i da podržava nasilno rušenje ustavnog poretka. Ove tvrdnje Foruma pravnika iznete su kao činjenice, a ne mišljenje, a da nisu potkrepljene nikakvim dokazima, te su mediji morali da od Bojane Savović zatraže izjavu i pruže joj priliku da odgovori na optužbe.
Kodeks novinara i novinarki Srbije propisuje obavezu novinara da konsultuju više izvora, odnosno da konsultuju najmanje dva nezavisna izvora koji će dobijene podatke ili informacije da potvrde ili ospore. To je posebno poželjno ukoliko ima indicija da izvor daje nepotpune i/ili netacane podatake ili informacije. Komisija smatra da mediji moraju da obrate posebnu pažnju kada prenose saopštenja koja sadrže "teške kvaliikacije" ili direktne optužbe.