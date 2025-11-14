-Odlučujuci o žalbi tužiteljke Bojane Savović, Komisija je zaključila da je odluka medija da neko saopštenje objavi, kao i način na koji će ga objaviti (u ovom slučaju u celini i bez ikakvih uredničkih intervencija) stvar je uredivačke politike, kojom Komisija ne može da se bavi. Bez obzira na to, Komisija je zaključila da objavljeno saopštenje, sem paušalnih ocena, sadrži i optužbe na račun Bojane Savović, koje nisu dokazane, a možda nisu ni tačne. U tekstu se, tako, navodi da je ona "nebrojeno puta u poslednje dve i po godine učinila disciplinske prekršaje javnim istupima u medijima u kojima je govorila neistine o radu VJT u Beogradu", da je kritikujući "rad svojih kolega zasnovan na Ustavu i zakonima RS direktno ugrožavala poverenje građana u rad ovog tužilaštva", kao i da podržava nasilno rušenje ustavnog poretka. Ove tvrdnje Foruma pravnika iznete su kao činjenice, a ne mišljenje, a da nisu potkrepljene nikakvim dokazima, te su mediji morali da od Bojane Savović zatraže izjavu i pruže joj priliku da odgovori na optužbe.