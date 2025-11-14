Slušaj vest

U Parizu je održan važan razgovor između predsednika Srbije Aleksandra Vučića i francuskog predsednika Emanuela Makrona, koji je trajao puna tri sata. Susret u Jelisejskoj palati još jednom potvrđuje sve snažniju saradnju dve države. Među ključnim temama istaknut je strateški projekat izgradnje beogradskog metroa, uz najavu da će komercijalni ugovor sa francuskim partnerima biti potpisan do 15. decembra.

Ovaj susret dolazi u trenutku kada Srbija beleži sve više investicija, dok Francuska ostaje jedan od naših najstabilnijih i najsnažnijih partnera. Ove godine po prvi put Srbija ima više od dve milijarde evra vrednu trgovinsku razmenu sa Francuskom. Podrška i saradnja dve zemlje imaju i duboke istorijske temelje od zajedničkih borbi u teškim vremenima, do savezništva koje nas je povezivalo kroz čitav 20. vek.

Gosti "Usijanja" koji su govorili na ovu temu bili su Nikola Perišić, iz Centra za društvena istraživanja, Biljana Šahrimanjan Obradović, iz Centra za stratešku analizu i Đorđe Todorov, iz Centra za društvenu stabilnost.

Biljana Šahrimanjan Obradović Foto: Kurir Televizija

Predsednik Vučić je nakon sastanka istakao da će Srbija do 15. decembra potpisati konačni i komercijalni ugovor za izgradnju prve linije metroa sa francuskom kompanijom Alstom, navodeći da se to očekuje u narednih mesec dana. On je dodao da će posao biti završen ili da će se pristupiti finalizaciji, kako bi Beograd za dve i po do tri godine dobio prvu liniju metroa:

- Biću ponosna Beograđanka da doživim da mi dobijemo metro. Ovo je veoma veliki uspeh za našu državu, svaka vlast je govorila o tome, a niko to nije uspeo. U ovom sada projektu važno je započeti i krenuti sa izgradnjom. To će biti francuski partneri i oni su jedni od lidera u izgradnji metroa. Francusko liderstvo pod Makronom, posle više od pola veka, dovelo je Francusku do momenta da može da postane vodeća zemlja u Evropi - kaže Šahrimanjan Obradović i dodaje:

- Mi smo na vreme krenuli da gradimo savremeno partnerstvo sa Francuskom. Nismo gubili vreme i približavali smo joj se na različite načine. Nabavka superpametnog kompjutera, jednog od najmoćnijih u Evropi, služi za istraživanje i to je jedna privilegija. Mi se podižemo jednu lestvicu više, jer se taj kompjuter bazira na veštačkoj inteligenciji. To je veoma važna vest jer se i vojna tehnologija zasniva na tome. Mi smo našu priču sa Francuskom zaokružili i niko ne može da te odnose sruši.

Nikola Perišić Foto: Kurir Televizija

Evrointegracije

Perišić se dotakao i evrointegracija, te istakao da će Makron u tome pomoći Srbiji:

- U trenutku kada bezbednost postaje jedno od ključnih pitanja u savremenim geopolitičkim odnosima, ovakav vid saradnje i podrške, posebno u oblasti vojne tehnologije u kojoj Francuska prednjači, omogućava i Srbiji da napreduje i jača svoje kapacitete. Ali, nekako mi se čini da su i pitanje političke saradnje i podrška Francuske u strateškim i nacionalnim interesima koje Srbija ima takođe veoma značajne, i to je sigurno i definitivno potvrđeno od jedne i od druge strane. I to je upravo ono što se negde naslanja na podršku Francuske po pitanju evropskih integracija Srbije - kaže Perišić i dodaje:

- Definitivno, Makron, kao političar koji može da predvidi različita kretanja na međunarodnom planu, uvideo je koliko je upravo ovaj prostor Balkana strateški važan Evropskoj uniji, jer vidimo da u okviru EU postoje određeni izazovi na unutrašnjem planu koji treba da se rešavaju. Sve je dodatno usloženo činjenicom da predsednik Sjedinjenih Država Donald Tramp želi da nekako smanji moć Evropske unije i njen uticaj u geopolitičkom prostoru. Različite mehanizme koristi u tome, i upravo zbog toga ovaj prostor postaje interesna zona različitih velikih sila. Tako da, sa te strane, sigurno je da će Francuska podržati dalje evropske integracije Srbije. Sada ćemo videti u kom smeru će to ići.

Makron se trenutno nalazi u drugom mandatu, te više neće imati šanse da se kandiduje. Todorov kaže da će se Makron najverovatnije prijaviti za poziciju u nekoj međunarodnoj organizaciji.

Đorđe Todorov Foto: Kurir Televizija

- Mislim da mu je budućnost u međunarodnim institucijama i da je zbog toga dobro što smo izgradili dobre odnose sa njim. Gledam to i u kontekstu energetske nezavisnosti. Poslednjih par godina to je strateški najvažnija stvar za jednu zemlju i njenu nezavisnost u spoljnoj politici. Nekad se mislilo da je najvažnija vojna moć, ali energetska nezavisnost se pokazala kao ključna. Mi nismo izazvali tu zavisnost i trudili smo se da prođemo sa što manje oštećenja. Ovaj rat je iznenadio i najveće poznavaoce geopolitike i međunarodnih odnosa. Iscrpeo je i sve najmoćnije države - kaže Todorov.

Energetika i rešenje NIS-a

Francuska ima značajnu korist od nuklearnih elektrana, u toj zemlji je struja među najjeftinijima u Evropi. Vučić je istakao da je Srbija do sada uložila 30 miliona evra za preliminarne analize nuklearki, jer se očekuje da za 15 godina više nećemo imati ugalj. Takođe, Vučić je upoznao Makrona sa situacijom u NIS-u, a sutra su predviđeni sastanci sa američkim predstavnicima. On kaže da se nada da će već sutra imati više informacija. Što se tiče NIS-a, Perišić ističe da je potrebno pronaći rešenje koje je prihvatljivo i Sjedinjenim Američkim Državama, ali i Rusiji:

- Čini mi se da je u ovom trenutku mađarski model najprihvatljiviji i Sjedinjenim Američkim Državama i Rusiji, jer se Mađarska pozicionirala slično kao i Srbija. To pokazuje racionalnu politiku države. Mađarska je uspela i da ne uvede sankcije Rusiji. Rusija ima određenu vrstu poverenja u tu državu, a Budimpešta je bila prva destinacija za sastanke Trampa i Putina. Jasno je da je Mađarska prihvatljiva svima. Odnosi Srbije i Mađarske su takođe na visokom nivou.

