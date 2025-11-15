jeste vi muzičar? nisam, ovaj, jesam

Blokader Miša Bačulov gostovao je sinoć na blokaderskoj televiziji N1 i tom prilikom se upleo u svoje laži. Bačulov je uhapšen 31. oktobra zato što je hteo da inscenira sopstveno trovanje i da za tobožnji pokušaj ubistva optuži predsednika Srbije Aleksandra Vučića i vrh države.

Sada su se na N1 ponovo dotakli te teme, a voditeljka je citirala njegove reči sa snimaka koji su objavljeni:

- Doktor kaže: 'Mišo, možeš da rokneš, da li ti je to ideja? Zato što ja danas treba da zovem dva toksikologa da nabave neke stvarčice. Ti si rekao da hoćeš da popiješ to'. Vi onda kažete: 'Ja hoću'. Nešto malo kasnije kažete: 'Ja hoću da ispadne kao da su me otrovali.' Jeste to izgovorili? - upitala je voditeljka Bačulova.

- Nisam to izgovorio ni pod tačkom razno. Rek'o, možda sam u nekoj konverzaciji pre toga rek'o, rek'o, pa su oni konstruisali to u razgovoru - pogubio se Bačulov.

- Mislite da su seckali da su montirali? - upitala je voditeljka.

- Ne, ne. Razgovor je montiran 100%, jer ja znam, pa nisam lud, znam šta pričam, kako pričam... - nastavio je nevešto da se izvlači Bačulov.

- Znači ovo niste izgovorili? - ponovo je upitala voditeljka.

- Možda nisam, izgovorio sam, možda rek'o rek'o, možda sam izgovorio u smislu da... ovaj, onda bi moralo da kad bi me otrovali moralo bi da izgleda tako kao da su me otrovali - nije Bačulov više znao šta priča.

Prozivao N1 i Nova S

Podsetimo, pre samo pet dana, Bačulov je udario na N1, istoj televiziji na kojoj se sad nevešto pravdao.

Naime, Bačulov, je kivan na N1 jer je, kako kaže, novinarka te TV kuće Maja Nikolić, u Dnevniku 6. novembra 2025. završila prilog sa pitanjem: "Da li je glavni junak ove priče deo predstave?", aludirajući na slučaj Bačulov - odnosno hapšenje ovog blokaderskog aktiviste zbog sumnje na opasnu zaveru - na pokušaj insceniranja sopstvenog trovanja za koji bi optužio državu i predsednika Vučića.

A kako je Bačulov planirao svoje trovanje pogledajte na snimku, na kojem se čuje kako doktor kaže Bačulovu da može da umre od trovanja i pita ga da li mu je to ideja i da li hoće da popije to, na šta Miša Bačulov odgovara: "Ja hoću".

