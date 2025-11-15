Slušaj vest

Kako smo ranije objavili, stigle su loše vesti za našu državu po pitanju NIS-a, zbog čega je premijer Đuro Macut zakazao sednicu Vlade kojoj će sutra prisustvovati predsednik Aleksandar Vučić.

Ministarka je rekla da su nas tokom noći po našem vremenu obavestili, na zahtev advokata NIS-a koji je upućen američkoj Vladi, i kojom je ponuđen ugovor o promeni upravljanja.

- Po prvi put je američka administracija jasno nedvosmisleno rekla da želi kompletnu promenu vlasništva ruskih akcionara, tačnije da zahteva izlazak ruskih vlasnika iz NIS-a. Ono što je posebno teško za nas je da nismo dobili ni dan da Naftna industrija Srbije može da nastavi da radi, a građani shvatate da je nemoguće da se promeni vlasništvo za 7 ili 8 dana - rekla je ona.

Dubravka Đedović Handanović Foto: Pink

Ministarka ističe da nije dobijeno produženje za nastavak poslovanja NIS-a.

- Smatram da su pred nama teške odluke. Naime, da li da izvršimo preuzimanje kompanije, a da se zatim utvrdi i izvrši nadoknada štete. Znam da je predsednik Vučić protiv nacionalizacije, kao i mnogi u Vladi Srbije, i to smo više puta ponovili. Sutra će u 12 časova biti održana vanredna sednica Vlade, i mogu da vam kažem da nećemo dozvoliti da naša zemlja bude ugrožena. U narednim danima nas čekaju možda i neke od najtežih odluka u našoj istoriji. Nadam se da će ruski prijatelji shvatiti težinu situacije i da će nam pomoći da je prevaziđemo - kazala je Dubravka Đedović.

Ističe da je za nas NIS od vitalnog značaja, i da je celu noć većano šta da se radi.

- Vidim oko čega se predsednik Vučić lomi, i to su veoma teške i odgovorne političke odluke. Ono čega su građani svesni je da sankcije traju već 36 dana, od 9. oktobra, ali da oni nisu osetili ništa. I to je zahvaljujući dobroj pripremljenosti države. Sutra posle sednice Vlade ćemo imati više informacija, i ja se iskreno nadam da ćemo biti jedinstveni po ovom pitanju, da bi zaštitili interese naše zemlje i građana. Takođe, danonoćno radimo, nastavićemo da se borimo, i zaštitićemo našu zemlju, jer vi ne smete da trpite - rekla je ona.