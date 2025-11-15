Slušaj vest

Ko su ljudi koji će se naći na studentskoj listi u Srbiji? Da li su to zaista studenti, mladi, slobodoumni, obrazovani ljudi koji žele promene,

ili su to već poznata imena iz politike, koja se samo skrivaju iza studentskog šinjela?

Među kandidatima ima onih koji su već bili aktivni u politici, koji su menjali partije, učestvovali u kampanjama, pa čak i onih čija se imena vezuju za sumnjive poslove i nejasne finansijske veze.

Božić o blokaderskoj listi: Ove jude ne zanima boljitak građana, već lični profit Izvor: Kurir televizija



Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Sandra Božić, potpredsednica Vlade AP Vojvodina, kao i Branko Babić, biznismen.

Božić: Ne zanima ih boljitak građana, već lični profit

Božić navodi da je studentska lista nešto što smo već mogli da vidimo u prethodnim predizbornim ciklusima, kada mladi ljudi budu zloupotrebljeni na najgori mogući način:

- Ovo je klasična politička zloupotreba, zloupotreba ideje, zloupotreba njihove slobode da razmišljaju i izaberu ono što je najbolje za njihovu budučnost i budučnost njihovih generacija - kaže Božić.

Božić dodaje da je u pitanju ista ekipa koja se pojavljivala i na prethodnim listama, a opisuje ih kao političke manipulatore, profitere sa mnogo političkog iskustva, ali nikada nikome nisu pomogli sem sami sebi.

Sandra Božić Foto: Kurir Televizija

- Tu ne postoji briga za građane, za interes Srbije, nema nacionalnih i državnih interesa, već samo imaju pojam o svom ličnom profitu. Tu nema ljudi koji su zainteresovani za boljitak građana i Srbije. To su imena toliko poltiički isprana, da kada kažete Jovo Bakić vi ne možete da pomislite ni na šta sem na nasilje. Niko više ne pamti da postoji bilo šta drugo po pitanju akademske karijere, ili bilo čega - kaže Božić.

Ona podseća i na reči koje su bile prvi poziv na nasilje, da će "naprednjake bacati u Savu i Dunav".

- Oni su sve sem studenata. Na toj lici imamo isprana politička imena, a studente ni u tragovima - kaže Božić.

Foto: Kurir Televizija

Babić: Svi se borimo za pravdu

Babić kaže da je prvi upozoravao na umešanost NVO i masu ljudi koji radi bez plana, pa kaže i da tokom svog vremena sa studentima nije zabeležio ni jedno ime koje bi vodilo državu:

- Kada sam podržavao studente ja sam govorio da meni ne smeta predsednik Vučić. Želeo sam da promenimo nešto u društvu. Svi se borimo za pravdu, isto kao oni na ulicama, samo mi pokušavamo konstruktivnije to da rešimo.

Babić kaže da na studentskoj listi neće biti ljudi koji se bave politikom, što su mu kako kaže potvrdili studenti, ali kaže da to ipak nije najbolje rešenje:

- U zdravstvu rade ljudi koji su doktori i zdravstveni radnici, u advokaturi advokati, a državu moraju da vode političari. Vođenje države nije samo unutrašnja, nego više spoljna politika. U spoljnoj politici nam treba neko kao Aleksandar Vučić - kaže Babić.

