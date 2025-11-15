REAKCIJA
VULIN OSUDIO PUŠTANJE NA SLOBODU NAPADAČA IZ SPLITA: Nema Srba nema dela, tako je još od "Oluje"
Slušaj vest
Senator Republike Srpske Aleksandar Vulin oglasio se povodom puštanja na slobodu osumnjičenih za napad na Srbe u Splitu.
- Iz zatvora u Splitu ustaše oslobodile ustaše. Ustaše su bile u pritvoru jer su nasiljem prekinuli kulturni skup Srba, a ustaše su ih oslobodile uz obrazloženje da nema opasnosti da ponove delo - istakao je.
Nema Srba nema dela, tako je još od "Oluje", dodao je on.
- Ima li još neke zemlje osim Hrvatske gde bi neonaciste koji su upali u sinagogu oslobodili sa obrazloženjem - nema više Jevreja pa nema ni opasnosti da ponove delo. Nego Srbi, jeste li na vreme uplatili aranžmane za hrvatsko more? Nego Srbi, hoćemo li u Evropsku uniju gde nas čeka naslednica NDH? Nego Srbi, a šta vam nije jasno? - poručio je Vulin.
Reaguj
Komentariši