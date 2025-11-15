Slušaj vest

Senator Republike Srpske Aleksandar Vulin oglasio se povodom puštanja na slobodu osumnjičenih za napad na Srbe u Splitu.

- Iz zatvora u Splitu ustaše oslobodile ustaše. Ustaše su bile u pritvoru jer su nasiljem prekinuli kulturni skup Srba, a ustaše su ih oslobodile uz obrazloženje da nema opasnosti da ponove delo - istakao je.

Nema Srba nema dela, tako je još od "Oluje", dodao je on.