Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je danas da u Hrvatskoj 35 godina traje proces ustašizacije, od dolaska na vlast HDZ-a, i istakao da je važno insistirati u međunarodnoj zajednici da Hrvatska donese zakon o zabrani i krivičnom kažnjavanju upotrebe ustaških simbola.

"Hrvatska se nije suočila sa svojom genocidnom, zločinačkom i ustaškom prošlošću i ovo je samo kap u moru antisrpskih manifestacija, dakle, imamo jedan fenomen ustašstva koji traje decenijama", rekao je Linta za RTS povodom niza incidenata koji su se proteklih dana dogodili u Hrvatskoj, u kojima su mete bili Srbi.

Naveo je da je 1993. godine hrvatski Sabor doneo, kako kaže, skandaloznu odluku da se obezbede penzije ustaškim zlikovacima koji su izvršili genocid nad srpskim narodom, Romima i Jevrejima.

Linta je podsetio i da je 1996. godine Sabor doneo zakon o praznicima da se 15. maj proglasi danom sećanja na hrvatske žrtve u borbi za slobodu i nezavisnost i ukazao da je 15. maja 1945. godine NDH kapitulirala, a njeni predstavnici potpisali kapitulaciju u jednom dvorcu kod Blajburga.

"Imamo skandaloznu odluku Saveta sa suočavanjem sa prošlošću hrvatske vlade 2018. godine po kome se faktički ustaški pozdrav može koristiti u javnom prostoru", rekao je Linta.

Krše tri ključna načela

Na pitanje kako stati na put veličanju ideologije fašizma, Linta je kazao da Srbija treba da uradi nekoliko stvari - da radi godišnje izveštaje u vezi sa rehabilitacijom i veličanjem ustaštva u Hrvatskoj vezano za osudu govora mržnje i niz drugih činjenica koje se tiču fašizacije hrvatskog društva, kao i da te izveštaje prevodi na strane jezike, da ih šalje na mnoge adrese, međunarodnoj zajednici, organizacijama, nizu država.

"Druga stvar je da pokrenemo borbu za konačno priznanje genocida nad srpskim narodom u NDH u međunarodnoj zajednici, da donesemo rezoluciju o genocidu nad Srbima, da osnujemo naš, srpski Jad Vašem, memorijalni centar srpskih žrtava genocida NDH, da definišemo dan sećanja na srpske žrtve genocida", podvukao je Linta.

Linta je ukazao da Hrvatska postaje sve više faktor nestabilnosti u međunarodnoj zajednici, jer, kako je rekao, krši tri ključna načela.

"Krši vladavinu prava, sve više vlada zakon ulice. Krši se i načelo antifašizma. U hrvatskom ustavu formalno piše da je Hrvatska nastala antifašizmom, a u praksi vidimo da je njen stvarni temelj faktički ustaštvo i ustaška ideologija. U Hrvatskoj se krši treće temeljno načelo - načelo ljudskih i manjinskih prava, srpskoj zajednici u Hrvatskoj se faktički onemogućava sloboda izražavanja, okupljanja i niz drugih prava", kazao je Linta.

Plenkovićeva politika ustaštva

Ocenio je da vlada Andreja Plenkovića, od 2016. godine, vodi politiku rehabilitacije ustaštva.

"Otvorene ustaške snage nisu ni sa tim zadovoljne, žele da pošalju poruku da i ono malo Srba u Hrvatskoj treba da se hitno odluče da li da se isele ili da postanu pravoslavni Hrvati i da se asimiluju", rekao je Linta.

Naglasio je da je važno insistirati u međunarodnoj zajednici da Hrvatska uradi nekoliko stvari, da donese zakon o zabrani i krivičnom kažnjavanju upotrebe ustaških simbola, negiranju koncentracionih logora smrti, veličanju ustaških zločinaca.

"Drugi korak je da se insistira da se zabrane Tompsonovi koncerti koji na svojim koncertima i javnim nastupima veliča ustaške zločine i širi mržnju prema Srbima, ključna je odgovornost međunarodne zajednice, EP i EK da pošalju snažnu poruku Hrvatskoj da je to neprihvatljivo, a i mi da insistiramo na poštovanju temljnih načela današnjeg sveta'', naglasio je Linta.