Umesto da kazne huligane koji su uz ustaške povike nasilno prekinuli Dane srpske kulture u Splitu, Vanraspravno veće Županijskog suda u tom gradu ukinulo je istražni zatvor devetorici osumnjičenih za taj skandalozni čin!

Podsećamo, u Splitu je 3. novembra oko 50 maskiranih muškaraca, uz povike "Za dom spremni" i "Smeće srpsko", upalo na manifestaciju koju je organizovalo Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta" i prekinulo je pred sam početak, a učesnici i publika, među kojima je bilo i dece, uplašeno su napustili prostorije.

Od pedesetak nasilnika koji se povezuju s navijačkom grupom Torcida uhapšeno je samo devet, ali ubrzo su pušteni iz pritvora. Sud je utvrdio da nema opasnosti od ponavljanja krivičnog dela (?!) ni uticaja na svedoke, zbog čega im je bio određen pritvor.

Civilizacijsko posrnuće

Predsednik SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević zgrožen je odlukom suda u Splitu.

- Dobili bi veće kazne da su prešli ulicu na crveno. E moja Evropo, da li se tako bori protiv fašizma?! - upitao je Vučević.

Ministar bez portfelja zadužen za odnose Srbije s dijasporom Đorđe Milićević osudio je tu odluku i istakao da je splitski sud poslao opasan signal.

- Umesto da počinioci budu primereno kažnjeni i da im se stane na put, sud u Splitu je poslao opasan signal da su napadi na Srbe dozvoljeni, tolerisani, čak i ohrabreni. To je civilizacijsko posrnuće i poruka koja duboko zabrinjava. To je udar na dostojanstvo, na pravo da se bude Srbin. Sramota! - poručio je Milićević.

On je dodao da svi pozivi na dijalog, nažalost, nakon ovakvih odluka sudstva u Hrvatskoj nemaju težinu koja vodi ka pomirenju.

Đorđe Milićević Foto: Vlada Republike Srbije

- Hrvatska i dalje nastavlja da ne pruža ruku pomirenja, dok je srpska ruka i dalje ispružena, i Hrvatskoj i Evropi - istakao je ministar.

Nagrada za napad

Prema njegovim rečima, Evropa se već nekoliko godina suočava i pokušava da se izbori s porastom fašističke ideologije, ali, isto tako, ostaje nema na takve ispade Hrvatske.

- U poslednjih nekoliko dana naše komšije prednjače kako će više i bolje da iskažu mržnju prema Srbima. Kakvu poruku šalje država u kojoj više desetina maskiranih huligana, obučenih u crno, upadne i nasilno spreči kulturnu manifestaciju nacionalne manjine i zatim, umesto sankcije, dobije faktički nagradu u vidu puštanja iz pritvora? To nije udar samo na Srbe, već i na evropske vrednosti, ljudska prava i svaki pojam pravne države - rekao je ministar.

