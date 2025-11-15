Slušaj vest

Dijana Hrka, majka stradalog mladića u padu nadstrešnice, koja štrajkuje glađu u blizini Skupštine Srbije ponovo je danas primeljena u Opštu bolnicu Medigrup zbog pogoršanog zdravstvenog stanja, radi pružanja neophodne medicinske pomoći, saopšteno je iz te ustanove.

- Nakon procene stanja, pacijentkinji je obezbeđen lekarski nadzor i odgovarajuća terapija. Prioritet ostaje očuvanje zdravlja, stoga molimo medije i javnost za razumevanje i poštovanje prava pacijentkinje na privatnost tokom boravka u ustanovi - dodaje se u saopštenju.

Ona je prethodno dva puta dobijala medicinsku pomoć u Opštoj bolnici Medigrup i nakon ukazivanja pomoći nastavljala štrajk glađu na raskrsnici Takovske i Bulevara kralja Aleksandra.

Ne propustitePolitikaIZA FASADE "MIRNOG PROTESTA" I ŠTRAJKA GLAĐU ŠALJU SE OPASNE PORUKE! Analitičari: Poslednji trzaj grupacije koja drži Srbiju zarobljenom više od godinu dana
Dijana Hrka
Politika"NEKO GURA MLADE LJUDE DA IZAZOVU TRAGEDIJU" Gosti Kurir televizije: Dijana Hrka treba da se odvoji od ljudi koji je zloupotrebljavaju
Dijana Hrka
PolitikaTOLIKO SU ZABRINUTI ZA DIJANU HRKU DA JE TERAJU U SMRT! Niko od blokadera ne kaže joj da prestane sa štrajkom, NJIHOVA BRIGA JEDINO JE ŠTO VEĆA POLITIČKA KORIST
Dijana Hrka
PolitikaDIJANA HRKA PONOVO PREBAČENA U PRIVATNU KLINIKU: Obezbeđen joj lekarski nadzor i odgovarajuća terapija
Dijana Hrka