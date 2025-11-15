Slušaj vest

Potpredsednica Narodne skupštine Dunja Simonović Bratić izjavila je da ukoliko četiri člana Saveta REM-a podnesu ostavke, neće se ići iznova u ceo proces, već će se raspisati javni poziv za predlaganje kandidata za članove Saveta REM-a samo iz tih kategorija.

Dunja Simonović Bratić je istakla za Tanjug da sada izabrani članovi REM-a koji su najavili ostavke zbog toga, kako su naveli, što nije izabrano svih devet članova, ukoliko stvarno i podnesu ostavke, neće moći ponovo da budu kandidati.

Ukazala je da poslanici u Skupštini nisu izabrali devetog člana REM-a iz kategorije nacionalnih manjina jer nije bio predložen onaj koji je imao podršku većine nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Dodala je i da je skupštinski Odbor za kulturu i informisanje dan nakon izbora osam članova REM-a raspisao javni poziv nacionalnim manjinama da pošalju svoje predloge za kandidata, i kazala da je rok za prijavu 15 dana.

Kurir Politika/RTS

