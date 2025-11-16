BLOKADERI UDARILI NA OPOZICIJU, OPTUŽILI IH ZA NAPAD! "Da li je ovo vaših ruku delo?" Počeli da im prete i najavljuju POLITIČKU PENZIJU
Oni su za taj sajber napad optužili predstavnike opozicije.
- Studentski pokret trenutno trpi elektronski napad: naime, neko je platio da više od 150 hiljada lažnih naloga u toku noći zaprati najveći profil Studenata u blokadi, sa ciljem gašenja istog! Zanima nas čije je ovo delo? Vladajući režim? - ne ide im na ruku, lupaće im šamare neko preko. “Strani faktor”? - odradili bi to perfidnije. Budući da ovo deluje kao maslo nekog ko: nema državne resurse, nema puno para, nije naročito elektronski pismen, kontrolisana opozicijo, na vas je red da se izjasnite: da li je ovo vaših ruku delo?! Nekima se smeši politička penzija, jer SVE SE DOZNA U SRBIJI - poručili su blokaderi sa naloga "Poljoprivredni blokada"
Inače, povećan broj pratilaca primetili su i studenti Fakulteta organizacionih nauka (FON) i Fakulteta dramskih umetnosti (FDU).
Studenti FON su na Instagramu objavili da i njihov nalog masovno zapraćaju lažni instagram nalozi.
- Naš glas nekome toliko smeta da su spremni da plate da budemo ućutkani - naveli su studenti FON i zamolili da se prate i drugi studentski nalozi radi informisanja, kao i njihov nalog na platformi Iks.
Ovo nije prvi put da se razbuktava rat blokadera i opozicije.
Nedavno je u programu Nove S studentkinja ETF-a javno rekla da opozicija nema nikakvo poverenje građana.
- Mi smo sve to nekako počeli od nule, jer, da se ne lažemo opozicija kod nas nema to poverenje građana već duže vreme - navodi.