Oni su za taj sajber napad optužili predstavnike opozicije.

- Studentski pokret trenutno trpi elektronski napad: naime, neko je platio da više od 150 hiljada lažnih naloga u toku noći zaprati najveći profil Studenata u blokadi, sa ciljem gašenja istog! Zanima nas čije je ovo delo? Vladajući režim? - ne ide im na ruku, lupaće im šamare neko preko. “Strani faktor”? - odradili bi to perfidnije. Budući da ovo deluje kao maslo nekog ko: nema državne resurse, nema puno para, nije naročito elektronski pismen, kontrolisana opozicijo, na vas je red da se izjasnite: da li je ovo vaših ruku delo?! Nekima se smeši politička penzija, jer SVE SE DOZNA U SRBIJI - poručili su blokaderi sa naloga "Poljoprivredni blokada"

Inače, povećan broj pratilaca primetili su i studenti Fakulteta organizacionih nauka (FON) i Fakulteta dramskih umetnosti (FDU).

Studenti FON su na Instagramu objavili da i njihov nalog masovno zapraćaju lažni instagram nalozi.

- Naš glas nekome toliko smeta da su spremni da plate da budemo ućutkani - naveli su studenti FON i zamolili da se prate i drugi studentski nalozi radi informisanja, kao i njihov nalog na platformi Iks.

Ovo nije prvi put da se razbuktava rat blokadera i opozicije.

Nedavno je u programu Nove S studentkinja ETF-a javno rekla da opozicija nema nikakvo poverenje građana.