Predsednik je poslao poruku da Srbija ostaje čvrsto opredeljena da nastavi sa jačanjem i unapređivanjem Kopnene vojske ulaganjem u savremeno naoružanje, modernu opremu i bolje uslove života i rada njenih pripadnika.

- Svim pripadnicima Kopnene vojske upućujem srdačne čestitke povodom 16. novembra – Dana vida. Baštineći slavnu tradiciju junaka sa Kolubare dugu više od jednog veka, kao najbrojniji vid Vojske Srbije, dostojno potvrđujete neprolazne vrednosti naše nacionalne istorije - naveo je predsednik Aleksandar Vučić u čestitki.

On je istakao da Kopnena vojska svojim predanim radom i požrtvovanjem potvrđuje misiju duboko utkanu u istorijsko biće srpskog naroda, misiju očuvanja njegove slobode, časti i dostojanstva, saopštila je Služba sa saradnju sa medijima predsednika Republike.

Vučić je naglasio da je Kopnena vojska učešćem na vojnoj paradi "Snaga jedinstva", gde je, kako je naveo, sa ponosom predstavila svoju snagu, obučenost i disciplinu, kao i učešćem u nacionalnim i multinacionalnim vežbama, kroz razvijanje međunarodne saradnje, još jednom potvrdila da je istinska moć naše vojske u njenom jedinstvu, zajedništvu, poverenju i svesti o zajedničkom cilju a to je očuvanje mira i stabilnosti Srbije.

- Uz puno uvažavanje svega što činite, ostajemo čvrsto opredeljeni da nastavimo sa jačanjem i unapređivanjem Kopnene vojske ulaganjem u savremeno naoružanje, modernu opremu i bolje uslove života i rada njenih pripadnika. Siguran sam da ćete i u narednom periodu nastaviti da profesionalno i odgovorno izvršavate postavljene zadatke, podižući borbenu gotovost i operativne sposobnosti na još viši nivo - poručio je Vučić.