Bivša voditeljka, blokaderka i "internet aktivistkinja" Ana Mihajlovski ne prestaje sve dublje da se ukopava!

Ana, koja se proslavila kao voditeljka raznih rijaliti programa mesecima režira sopstveni rijaliti pod okriljem takozvane "borbe za pravdu".

Prvo su isplivale njene glasovlokaderka, bne poruke, koje jasno pokazuju duboki haos, razočaranje i međusobne sukobe u redovima onih koji već mesecima pokušavaju da destabilizuju Srbiju.

U glasovnoj poruci je navela: "Ja ne znam više za koga ovo radimo. Mi krčimo put ološima, opet niko normalan, niko pristojan neće da preuzme ovu žabokrečinu. Sa svim strana, kad pogledas, imaš NVO koji uzimaju pare, Nova S i N1, samo ih interesuje opozicija, tamo kriminalci... Nemam gde da se okrenem da vidim neko svetlo na kraju tunela", izjavila je blokaderka Mihajlovski.

Nakon što je ova glasovna poruka Mihajlovske objavljena na mrežama a zatim u svim medijima, autorka je potom u pisanoj formi pokušala da se opravda putem svog Instagram profila.

U opširnom izlaganju izvinila svima koje je njen snimak uvredio, ali čini se i pripretila (ili se možda hvali?!), rekavši da ima "poruke ljudi iz vlasti i opozicije".

"U mom DM-u nalaze se poruke ljudi iz vlasti, opozicije, civilnog sektora, medija sa svih strana. Mnoge od tih poruka su poverljive, osetljive, ponekad i inkriminišuće. Nikada, ni za milion godina, ne bih objavila bilo šta od toga. To se prosto ne radi. To je stvar elementarnog integriteta i profesionalne, ljudske etike bez obzira na čijoj se strani neko nalazi", napisala je, između ostalog, Mihajlovski.

Licemerje blokadera ogleda se i u novoj glasovnoj poruci Ane Mihajlovski a koja se danas deli društvenim mrežama. Naime, bivša voditeljka otkrila je da njena ćerka studira u Atini! I to ne bi bilo ništa čudno niti loše, da Mihajlovski nije deo pokreta koji je prethodnih godinu dana podržavao blokade fakulteta u Srbiji!

Targetirala dete sa smetnjama u razvoju

Pre samo deset dana, Ana Mihajlovski je takođe bila u centru pažnje pokazavši svoje pravo, ne tako lepo, lice.

Ona je objavila snimak majke koja za ruku drži svoje dete i maše okupljenim blokaderima ispred Skupštine na strani na kojoj se nalaze šatori, u delu poznatijem kao "Ćacilend".

Zbog toga je ova blokaderka pomislila da su majka i dete deo tog prostora u Pionirskom parku, pa je vodeći se blokaderskom logikom - dala sebi za pravo da napadne ženu s detetom samo zato jer je mislila da su ĆACI!

Blokaderka Mihajlovski nije časila časa već se odmah obrušila na ovu majku poručivši joj da zloupotrebljava svoje dete u političke svrhe, a kada je shvatila da je ta majka sa blokaderske strane izdala je sramno opravdanje.

Ona je praktično rekla da je u redu targetirati dete sa smetnjama u razvoju ako njegova majka podržava Aleksandra Vučića, ali da se sad kaje i odjednom to više nije "zloupotreba deteta".