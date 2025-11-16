Slušaj vest

Prvo se obratila ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović, koja je rekla da moramo da preduzimamo mere i teške odluke.

- Treba da budemo svi zajedno spremni na to, jer treba da budemo svesni teške situacije u kojoj se nalazimo. Zato vas molim da Vlada zaseda na dnevnom nivou, i da na dnevnom nivou donosimo odluke. Vremena nemamo. Mislim da su stvari jasne, NIS je pod sankcijama SAD od 9. oktobra. Više puta smo dobijali produženje licence za rad zahvaljujući naporima i dijalog, ali od 9. oktobra sankcije su nastupile. I juče smo dobili jasnu poruku iz SAD da mora doći do trajnog izlaska ruskih akcionara iz NIS-a. I da imamo tri meseca vremena da se ta transakcija završi, a da američka vlada to mora da odobri. Mi 37 dana nismo dobili kap nafte iz JANAF-a, a građani to nisu ni osetili zahvaljujući dobroj pripremljenosti, i naše rezerve su očuvane - istakla je ministarka.

Foto: Boba Nikolć

Dodaje da smo posvećeno povećavali rezerve, koje su povećane za oko 60 odsto.

- Spremali smo se za nepredvidive situacije, da bi mogli da reagujemo. Međutim, mi naše rezerve moramo da čuvamo. Ja vas kao ministar energetike obaveštavam da je voditi ovaj resor u situaciji kada je NIS pod sankcijama nemoguće. Ja sam spremna da podnesem ostavku, zato što bez rafinerije u Pančevu nama nema života. Ona je vitalna za građane i privredu - rekla je ona.

Mi možemo da čekamo tri ili četiri dana, ali ne više od toga, zato što nema dotoka sirove nafte.

Sednica Vlade Srbije o NIS-u Foto: Boba NIkolić, Boba Nikolić

- Mi se trudimo da budemo fer i korektni prema svima, i nadamo se da će naši partneri imati razumevanja za našu situaciju - rekla je ona.

Ministar Mali je istakao da mi nemamo izbora, i da šta god ko mislio i govorio o rezervama, i da ova situacija sa NIS-om ugrožava sve.

- Naš rast, stabilnost, kreditni rejting. Mi jedini imamo kreditni rejting jedini u regionu. Ova situacija ugrožava sve što možete da zamislite. Ja znam predsedniče da vi to znate. I bez obzira na vaše moralne obzire, ja mislim da moramo da razmišljamo o sebi, i da preduzmemo neke stvari. Ja znam da mnogi misle kao i ja, ali ne znam zašto to ne govore - rekao je Mali.

Foto: BoBa Nikolić

On je rekao da smo apsolutno sarađivali sa Rusima, i da smo podržali svaki njihov predlog.

- A zanimljivo je da oni nikakvo rešenje nisu tražili sa nama. Nisu nam ponudili ni to da rešenje pronađu zajedno sa nama. Tako da predsedniče, ja znam da je to teška moralna odluka, ali mi moramo da razmišljamo o sebi. Svima smo dali šanse, imali obzira prema svima. Ako dođe do toga da se prodaje, a ako neki Arapi neće to da prihvate, mi onda moramo da ponudimo veću cenu. Sve ćemo ugroziti ako ne uradimo to - rekao je ministar finansija.

Moramo da preuzmemo stvari u svoje ruke, rekao je ministar Mali.

Predsednik Vučić je potom rekao da će govoriti duže nego obično, i da će izaći sa nešto drugačijim predlogom od ovoga o čemu je pričao Siniša Mali.

- Pre godinu dana kada sam najavio da je moguće da će doći do ovakvih sankcija, i govorio o namerama da se iz vlasništva istisnu Rusi, celokupna javnost u našoj zemlji, a i svi drugi, govorim i o vama u Vladi i u širem smislu države, ste reagovali sa "ok, drama queen", proćiće za mesec, dva ili tri. Iako sam ukazivao da će se problemi gomilati. Niko nije želeo to da čuje. Zahvaljujući ponajviše mojim razgovorima sa Amerikancima, koje sam molio, a pri čemu ne mogu da ih hvalim jer nam nisu učinili ništa dobro, znamo ko je sankcije uveo jednoj srpskoj firmi, molio sam ih u više navrata da nam početak sprovođenja sankcija pomeraju. I onda smo se navikli da će to da se događa - rekao je Vučić.

Stradali smo kao trava u sudaru slonova, i nema kukanja ni plakanja nad našom sudbinom, rekao je on.

- 37 dana se efektivno sprovode sankcije nad Srbijom. 37 dana niko u Srbiji ništa nije osetio! Ni na jednoj pumpi, ni u zdravstvu, ni u lancima snabdevanja. Nikoga nije zabolela glava, zato što ste mislili da ćemo to lako rešiti. Pripremili smo se dobro u rezervama, u vojsci, sve ono što smo tražili. Hrana nam je na nivou od 100 odsto, gorivo više nego ikada. Imamo 25.000 tona dizela u vojnim rezervama! Ako bude potrebe za civilne potrebe da se omogući upotreba dizela. Pre dve godine sam tražio da policija obezbedi rezerve, oni nemaju ništa - rekao je on.

Foto: BoBa Nikolić

Vučić ističe da je ministarstvo zdravlja 100 odsto na dizelu, i da će jedan deo rezervi vojske biti preusmeren ako zatreba.

- Tu ne sme da stane ništa! E sada, da bi ljudi razumeli šta je to što se dogodilo juče ili prekjuče, Amerikanci su dali rok za uspostavljanje druge strukture u vlasništvu. Ne govorim tu o moralu, jasno vam je šta mislim o odluci Amerikanaca. Ali su dali rok do februara da se to završi. Ali nam ne daju da koristimo JANAF. Hrvati su sat vremena pre nego što su uvedene sankcije prekinuli dovod nafte. Ni sekunda nisu hteli da rizikuju, a on nas su zarađivali po 50 miliona evra godišnje - rekao je predsednik.

Dodao je da mi sve vreme rizikujemo zbog našeg odnosa prema Rusima.

- Da nam banke ne bi bile ugrožene mi moramo da izađemo iz toga, da ne ugrozimo ceo finansijski sistem. Razumem Siniša i tvoju nervozu, ali nemoj da je širiš. Kupite benzin što pre, ako treba rebalans, vanredne su okolnosti i sazivajte Skupštinu. Moramo imati rezervi dovoljno. Izdvoj 60 miliona za to. Dodajte i dodatni dizel, za svaki slučaj - rekao je predsednik.

Poručio je Jogrovanki Tabaković da razgovara sa Rusima, i da imamo par dana da rešimo određena pitanja.

- Ja verujem da će, pošto je uslov da se prihvate razgovori o vlasništvu, ja se nadam da će azijski i evropski partneri prihvatiti da pričaju o vlasništvu. Što znači da OFAC možemo zajedničkim pismom da obavestimo. Mi ćemo potpisati tog pisma, i kao zemlja u kojoj se to odigrava, i kao vlasnici 29 odsto. Onda ćemo čekati odluku Amerikanaca, hoće li to prihvatiti ili ne. I hoće li omogućiti dotok nafte, ili ne. I šta je uslov da se omogući dotok nafte. Zato što smo mi bez dotoka nafte do februara u kolapsu. Onda rafinerija ne radi, to je kolaps. Ja ću pričati sa Amerikancima, da nam omoguće kakav takav dotok nafte da rafinerija može da radi - kazao je predsednik.

Vučić dodaje da ako se ne dogovore oko kupoprodajne cene, da mi ponudimo bolju cenu.

- Iako mi nismo ruski izbor, neki drugi su ruski izbor. Mi moramo da ponudimo bolju cenu ako oni ne prihvate. Tu su nam potrebni razgovori sa svim finansijerima, a ako nema rešenja, ma koliko, ma šta da košta, naći ćemo novac. Pričaćemo sa Evropljanima. I Jorgovanka, ona specijalna operacija o kojoj smo pričali, moraćemo da izvedemo. I obavestićemo građane ako to bude prihvaćeno. Zato što ja želim po svaku cenu da izbegnem nacionalizaciju i kofiskaciju. To nije naše većinski, već rusko. Oni imaju prava da o tome odlučuju, ali mi imamo prava da živimo - rekao je on, i dodao da nismo uradili ono što su svi uradili u regionu.

Mi imamo sedam dana da donesemo odluku, kazao je predsednik.

Foto: BoBa Nikolić

- Pročitaću kolike su nam rezerve sada. NIS-ove operativne rezerve su: benzin - 7200 tona, dizel - 33000 tona. Zamislite, Vojska nam ima rezerve skoro kao NIS. Kerozin - 3800 tona. U Vojsci imamo 15000 tona rezervi. Ovo što nisu operativne rezerve, stanje rezervi u danima: benzin 50000 tona benzina i više od 90000 tona dizela - rekao je predsednik.

Vučić je rekao ministru Malom da mora još mazuta da se obezbedi.

- I zamolio bih vas, Vrbas, Jagodina, Beograd, da počnete da plaćate račune toplanama. Da ne bih javno govorio sada. Ili ćemo početi na svim mestima da menjamo sve. Takođe, Bajatoviću, zbog gasa, zamolio bih vas da uradite ono što niste uradili za 5 godina. Završite gas za Valjevo i Aleksandrovac-Tutin - kazao je predsednik.

Vučić kaže da će danas imati razgovore sa potencijalnim azijskim i evropskim partnerima Rusa.

- Zamolićemo da se brzo dogovore oko cene. Ako se ne dogovore ponudićemo višu cenu, ne bismo li kupili to. Želimo čak i da preplatimo, ali ne želimo da otimamo nikome ništa. Neću da učestvujem u igrama otimačine ili uzimanja novca zato što nam se neko ne sviđa. Platićemo više, ali moramo da radimo. I rafinerija i NIS moraju da rade! Takođe, ovo što sam pričao za policiju i rezerve, sledeći put me slušajte - rekao je on.

Predsednik je poručio građanima da ne moraju da brinu o bilo čemu.

- Proći će još 30 dana, i vi nećete ništa osetiti. Ali će država početi da oseća probleme. Ali vi ne morate da brinete, biće dovoljno svega. Ali to naravno neće proći bez posledica po našu zemlju - rekao je Vučić.

Ana Brnabić je poručila da ako bude bio potreban rebalans, da je Skupština spremna momentalno da reaguje.