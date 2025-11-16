Slušaj vest

Ministarka Dubravka Đedović Handanović je prvo rekla da moramo da preduzimamo mere i teške odluke.

- Treba da budemo svi zajedno spremni na to, jer treba da budemo svesni teške situacije u kojoj se nalazimo. Zato vas molim da Vlada zaseda na dnevnom nivou, i da na dnevnom nivou donosimo odluke. Vremena nemamo. Mislim da su stvari jasne, NIS je pod sankcijama SAD od 9. oktobra. Više puta smo dobijali produženje licence za rad zahvaljujući naporima i dijalogu, ali od 9. oktobra sankcije su nastupile. I juče smo dobili jasnu poruku iz SAD da mora doći do trajnog izlaska ruskih akcionara iz NIS-a. I da imamo tri meseca vremena da se ta transakcija završi, a da američka vlada to mora da odobri. Mi 37 dana nismo dobili kap nafte iz JANAF-a, a građani to nisu ni osetili zahvaljujući dobroj pripremljenosti, i naše rezerve su očuvane - istakla je ministarka.

Dodaje da smo posvećeno povećavali rezerve, koje su povećane za oko 60 odsto.

- Spremali smo se za nepredvidive situacije, da bismo mogli da reagujemo. Međutim, mi naše rezerve moramo da čuvamo. Ja vas kao ministar energetike obaveštavam da je voditi ovaj resor u situaciji kada je NIS pod sankcijama nemoguće. Ja sam spremna da podnesem ostavku, zato što bez rafinerije u Pančevu nama nema života. Ona je vitalna za građane i privredu - rekla je ona.

Mi možemo da čekamo tri ili četiri dana, ali ne više od toga, zato što nema dotoka sirove nafte.

- Mi se trudimo da budemo fer i korektni prema svima, i nadamo se da će naši partneri imati razumevanja za našu situaciju - rekla je ona.