Premijer Đuro Macut izjavio je danas na sednici vlade povodom aktuelne situacije sa NIS-om da će Vlada zasedati na dnevnom nivou zbog toga što je u Srbiji, kako je naveo, krizna situacija prvog stepena.

"Mi moramo da održimo stabilnost kako državnog sistema u smislu javnih službi i svega što se tiče javne dnevne operativnosti, a svakako ćemo raditi na tome da održimo i dinamiku u Vladi. Zasedaćemo u ovoj situaciji, koja je zaista krizna situacija prvog stepena, i na dvenom nivou kao što ste i predložili", rekao je Macut.

On je zahvalio predsedniku države Aleksandru Vučiću na sagledavanju situacije u kojoj se Srbija nalazi, kao i resornim ministrima.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić na sednici je rekla da ukoliko je potreban rebalans budžeta, parlament će promptno reagovati.

Sednica Vlade Srbije Foto: BoBa Nikolić

Predsednik države Aleksandar Vučić nadovezao se na izjavu Brnabić, rekavši da smatra da to svaki građanin Srbije razume i da to moraju da razumeju i "oni koji drugačije misle".

"Oni, vidim, traže samo nacionalizaciju, nacionalizaciju. Naša politika je drugačija. Naša politika je partnerska i prijateljska. Sa Ruskom Federacijom moramo da čekamo poslednji trenutak i da im dopustimo mogućnost da svoje asete prodaju", naglasio je Vučić.

Ministarka energetike Dubravka Đedović obratila se nakon sednice Vlade o NIS-u.