Iako su blokaderi negirali da je u pitanju pokušaj obojene revolucije, sve je više sličnosti sa Majdanom i događajima iz Ukrajine.

Mnoge je to podsetilo na scenu kada je Julija Timošenko u kolicima držala govor na Majdanu, dok su je čuvali veterani.

Foto: Printscreen

Slična scena zabeležena je i u Beogradu, gde su muškarci koji se predstavljaju kao veterani opkolili Dijanu Hrku, koja štrajkuje glađu ispred Skupštine, i odvezli je kod lekara.

Nedavno je čak i Nataša Kandić komentarisala paradiranje "veterana" i istakla da to postaje morbidno.

- Podrška ratnih veterana postaje morbidna. Oni određuju da Dijani Hrka, 11. dana gladovanja, nije potrebna infuzija, oni vraćaju hitnu pomoć koju su neki zabrinuti građani pozvali, oni ponavljaju da ona neće prekinuti štrajk... samo što ne kažu da su njeni čuvari do smrti - kaže Nataša Kandić i dodaje: