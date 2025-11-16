Slušaj vest

- Čitavo jutro čitam kako blokaderi najavljuju da će Aleksandar Vučić ipak nacionalizovati NIS, da će ga oduzeti od Rusa i da je današnja sednica Vlade predstava za javnost na kojoj će Vlada, kao, da se bori za oduzimanje NIS, a AV će se, kao, protiviti, ali će na kraju biti kako Vlada kaže, poručila je Ana Brnabić.

Ona se oglasila na mreži X i objavila sledeće:

- Celo jutro pričaju kako će se Aleksandar Vučić skloniti iza odluka Vlade Srbije. Nekoliko stvari ovo pokazuje o blokaderima: (1) da uopšte ne poznaju i ne razumeju kako Vučić funkcioniše i kakvi su mu životni prinicpi; (2) da uopšte ne poznaju svoju državu; (3) da uvek polaze od sebe i misle da su svi kao oni; (4) da nikako i nikada ne žele da čuju pametnije od sebe.

- Od početka ove krize, koja nikakve veze nema sa Srbijom, već se tiče geopolitike i, pre svega, odnosa između SAD i Rusije, predsednik Vučić je pričao isto – ovo nije komunizam, privatnu imovinu ćemo tretirati kao svetinju, neće biti nikakvih nacionalizacija, konfiskacija i oduzimanja privatne imovine. Danas je sve to ponovio – ako treba, preplatićemo NIS, ali nećemo oduzimati. Istovremeno, zaštitićemo naše građane i našu privredu, zaštitićemo naše nacionalne interese, a pokazaćemo kako se ponaša principijelna zemlja i u najtežim okolnostima. Naučite da Aleksandar Vučić ne menja mišljenje i stavove pod pritiskom – naprotiv, tada se najviše i najjače bori, i uvek se drži date reči, zaključila je Brnabićeva.