Slušaj vest

Na Instagramu se pojavila glasovna poruka Ane Mihajlovski, gde kaže da svoje dete šalje u Atinu.

- Pratim dete u Atinu, odvodim je da živi u drugu zemlju, i shvatam da sam poslednje tri godine njenog života u ovoj zemlji više posvetila ovome nego njoj. Više ni ne znam za koga sve ovo radimo - rekla je Ana Mihajlovski.

Poruke koje su usledile nakon ovoga su bile poprilično oštre.

"Našu decu bodriš da ne idu na fakultete i da se bore u prvim redovima sa SNS hobotnicom, a svoje dete šalješ u Atinu na studiranje.... Draga Ana previše je ovo licemerno!", "Napokon ste videli sa kim imate posla", "Lepo, a nas podržavaš da ne idemo na fakultet", samo su neke od poruka.

Podsetimo, ranije je procurila glasovna poruka Ane Mihajlovski, gde opisuje duboki haos, razočaranje i međusobne sukobe u redovima onih koji već mesecima pokušavaju da destabilizuju Srbiju.

Ova "internet aktivistkinja", blokaderka i bivša voditeljka Ana Mihajlovski, mesecima na svojim nalozima na društvenim mrežama podržava nasilje, a pre nekoliko dana ga je i direktno izvršila i to prema detetu sa smetnjama u razvoju!

Mihajlovski je objavila snimak majke koja za ruku drži svoje dete i maše okupljenim blokaderima ispred Skupštine na strani na kojoj se nalaze šatori, u delu poznatijem kao "Ćacilend".

Ona nije časila časa već se odmah obrušila na ovu majku poručivši joj da zloupotrebljava svoje dete u političke svrhe, a kada je shvatila da je ta majka sa blokaderske strane izdala je sramno opravdanje.