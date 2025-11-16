Slušaj vest

Na Instagramu se pojavila glasovna poruka Ane Mihajlovski, gde kaže da svoje dete šalje u Atinu.

- Pratim dete u Atinu, odvodim je da živi u drugu zemlju, i shvatam da sam poslednje tri godine njenog života u ovoj zemlji više posvetila ovome nego njoj. Više ni ne znam za koga sve ovo radimo - rekla je Ana Mihajlovski.

Poruke koje su usledile nakon ovoga su bile poprilično oštre.

"Našu decu bodriš da ne idu na fakultete i da se bore u prvim redovima sa SNS hobotnicom, a svoje dete šalješ u Atinu na studiranje.... Draga Ana previše je ovo licemerno!", "Napokon ste videli sa kim imate posla", "Lepo, a nas podržavaš da ne idemo na fakultet", samo su neke od poruka.

Podsetimo, ranije je procurila glasovna poruka Ane Mihajlovski, gde opisuje duboki haos, razočaranje i međusobne sukobe u redovima onih koji već mesecima pokušavaju da destabilizuju Srbiju.

Ova "internet aktivistkinja", blokaderka i bivša voditeljka Ana Mihajlovski, mesecima na svojim nalozima na društvenim mrežama podržava nasilje, a pre nekoliko dana ga je i direktno izvršila i to prema detetu sa smetnjama u razvoju!

Mihajlovski je objavila snimak majke koja za ruku drži svoje dete i maše okupljenim blokaderima ispred Skupštine na strani na kojoj se nalaze šatori, u delu poznatijem kao "Ćacilend".

Ona nije časila časa već se odmah obrušila na ovu majku poručivši joj da zloupotrebljava svoje dete u političke svrhe, a kada je shvatila da je ta majka sa blokaderske strane izdala je sramno opravdanje.

Praktično je poručila da je u redu targetirati dete sa smetnjama u razvoju ako njegova majka podržava Aleksandra Vučića, ali da se sad kaje i odjednom to više nije "zloupotreba deteta".

Ne propustitePolitikaBLOKADERI UDARILI NA OPOZICIJU, OPTUŽILI IH ZA NAPAD! "Da li je ovo vaših ruku delo?" Počeli da im prete i najavljuju POLITIČKU PENZIJU
WhatsApp Image 2025-10-31 at 9.56.02 PM.jpeg
Politika"NEMAJU BRIGE ZA GRAĐANE, VEĆ SAMO LIČNI INTERES" Gosti Kurir televizije o blokaderskoj listi: Ova politički isprana imena se nalaze iza studentskog šinjela
Dejan šoškić Zdenko Tomanović Vladan đokić Rodoljub šabić Jovo bakić Blokaderi
PolitikaIZA FASADE "MIRNOG PROTESTA" I ŠTRAJKA GLAĐU ŠALJU SE OPASNE PORUKE! Analitičari: Poslednji trzaj grupacije koja drži Srbiju zarobljenom više od godinu dana
Dijana Hrka
Politika"KAD BI SAD BILI IZBORI VUČIĆ BI POBEDIO!" Advokat blokader Spahović i dekan Radovanović kukaju na sav glas: "Nove blokade ništa ne bi promenile" (VIDEO)
Voja Radovanović Sead Spahović