Glavna tema vanredne sednice Vlade, kojoj je prisustvovao i predsednik Aleksandar Vučić , bila je situacija u NIS-u i odgovor američkog OFAC-a.

- Na vanrednoj sednici Vlade Republike Srbije održanoj u Palati Srbija, na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, razmatrali smo situaciju nastalu usled uvođenja američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije. U vremenu kada se vrše pritisci na Srbiju, naše je da pokažemo jedinstvo, odgovornost i snagu - istakla je Milica Đurđević Stamenkovski, i zaključila: