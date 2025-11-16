Slušaj vest

Glavna tema vanredne sednice Vlade, kojoj je prisustvovao i predsednik Aleksandar Vučić, bila je situacija u NIS-u i odgovor američkog OFAC-a.

- Na vanrednoj sednici Vlade Republike Srbije održanoj u Palati Srbija, na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, razmatrali smo situaciju nastalu usled uvođenja američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije. U vremenu kada se vrše pritisci na Srbiju, naše je da pokažemo jedinstvo, odgovornost i snagu - istakla je Milica Đurđević Stamenkovski, i zaključila:

- Državni organi moraju zajednički donositi odluke, usklađene sa najvažnijim državnim, nacionalnim i ekonomskim interesima Srbije.

