"Najvažnije za našu zemlju jeste da očuvamo mir, stabilnost i sigurnost. Iako se suočavamo sa različitim izazovima, želim da poručim da nema razloga za brigu. Srbija je snažna, spremna i odlučna da prevaziđe sve teškoće.

Naš zadatak je da istrajemo, da čuvamo ono što je najvrednije, a to je zajedništvo, i da nastavimo da gradimo budućnost u kojoj će svaki građanin osećati sigurnost. Uveren sam da ćemo sve izazove da izdržimo i savladamo zajedno, kao što smo do sada radili.