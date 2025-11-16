Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da na današnjoj sednici Vlade Srbije nije doneta konačna odluka o tome kakva će biti sudbina NIS, jer se čekaju postupci treće strane, ali da sasvim sigurno neće biti nacionalizacije NIS-a, već će ga Srbija, ako treba, i preplatiti.

- Ali je potpuno jasno, ja mislim posle današnje sednice Vlade, kristalno jasno svim građanima Republike Srbije da mi imamo plan kako da zaštitimo sve građane, našu zemlju i naše nacionalne interese. Dakle, problem će biti rešen - izjavila je Brnabić za TV Pink.

Ona je istakla da je jako dobro što je danas održana vanredna sednica Vlade, ali potpuno otvorena za javnost i medije, kao i da je dobro što je predsednik Vlade Đuro Macut na sednicu pozvao i predsednika Aleksandra Vučića i direktore svih javnih preduzeća, jer, kako je rekla, to se tiče čitave zemlje, a građani su mogli da čuju koji su sve izazovi sa kojima se suočavamo i šta oni nose sa sobom i koji su planovi i principi kojih ćemo se držati.

- Ono što je meni važno je da se mi držimo onih principa koje je postavio i predsednik Vučić od kada je počela ova kriza, dakle bukvalno od prvog dana ove krize, a to je da mi ne živimo u Srbiji u komunizmu. Da nećemo pribegavati komunističkim metodama, da neće samim tim biti nikakvih nacionalizacija, da ćemo tretirati privatnu svojinu kao svetinju. Neće biti nikakvih konfiskacija, nikakvih oduzimanja imovine. Ako bude potrebno, preplatićemo NIS, ali ćemo platiti, nećemo oduzimati - rekla je Brnabić.

Dodala je da ne može da kaže sa kime Rusi pregovaraju.