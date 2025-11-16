Slušaj vest

Pravnik Milan Antonijević i biznismen Branko Babićposvađali su se večeras tokom gostovanja u emisiji Hit tvit na TV Pink.

Naime, tema je bila Generalštab, a Babić je rekao da ne može da shvati taj stepen licemerstva, da blokaderi nemaju problem da izađu sa stavom o Generalštabu, ali imaju o Kosovu i navodnom genocidu u Srebrenici.

- Imaju problem da ga iznesu javno, na Instagramu, televiziji, društvenim mrežama.Znate li kako nazivaju nas - one koji se protive blokadama, "nedavači Kosova". Zamislite vi da ste spremni da kao organizacija date Kosovo, da je Srbija izvršila genocid, a ovde se pojavljujete ispred Generalštaba i ne date. Ko ste vi da ne date. Niti je prodat, niti dat, to je investicija - rekao je Babić, a onda se okrenuo ka Antonijeviću.

Antonijević mu je poručio da se "nacionalni interes ne štiti u emisijama".

Branko Babić pitao je Antonijevića da li je on saglasan sa njim oko Kosova i rekao da ga zove "Milanče" od kada se "dopisivao sa Desankom Maksimović", aludirajući na nalog na "Iksu" (nekadašnji Tviter) koji se na ovoj mreži predstavlja pod nadimkom "Desanka Maksimović"

- Mislim da i Milanče ima slične stavove o Kosovu. Ne znam što se smeješ. Zovem te Milanče otkada si se dopisivao sa Desankom Maksimović - rekao je Babić.

Antonijević mu je poručio: "Imam ime!" i nazvao Babića "Desanka".

- E sad znamo ko je Desanka Maksimović sa Tvitera - rekao je Antonijević.

Antonijević je rekao da je 1982. krenuo u školu i da ga poznaje Desanka Maksimović jer je devedesetih dolazila u školu.

- Ima neki nalog "Desanka Maksimović" na Tviteru. Rekao sam Desanka čitao sam vaše pesme kada sam bio mali - rekao je Antonijević, na šta mu je Babić rekao "Dopisivao se sa njom".

Antonijević: Reći ću ti za Kosovo ako nije problem.

Babić: Pusti me Milanče da završim. Ako te Desanka zove Milanče, onda... Nebulozno mi je da odrastao čovek u tvojim godinama misli da se dopisuje sa njom na Tviteru. Kažem zašto je on jedan od njih, jer sam jednom na Iksu izneo stav o glumcu Milanu Mariću koji je za pare glumio u spotu koji promoviše genocid u Srebrenici. Ti si to osudio. Ti si kreten. To nije različitost mišljenja. To je idiotizam.

Verica Bradić potom je zamolila da joj se ne vređa gost.

- Nemojte da mi vređate gosta. Malo ste preterali - poručila je voditeljka Babiću, na šta je on odgovorio:

- Neću ga vređati, svako ko mi kaže da je u Srebrenici izvršen genocid, to nije za mene različitost mišljenja, to je za mene idiotizam, a vi ga nazovite kako god želite. Salonski aktivista koji ne zna za osnove kulture i ubacuje se u reč - rekao je Babić, pa nastavio:

- Ljudi koji se zalažu za to da smo genocidan narod i ljudi koji se zalažu za to da damo Kosovo, su ljudi koji su na tom mentalnom nivou da umisle da se dopisuju sa Desankom Maksimović na Iksu. Nije ništa smešno, svaki atom i svaki molekul mog bića se oseća neprijatno - rekao je Babić.

Voditeljka je potom pokušala da vrati temu razgovora na Generalštab, na šta je Antonijević poručio da je donet zakon, te da smatra da je to stvar koja ubrzava procese koji se tiču investiranja, na šta je dodao da je dobro "čuti struku", aludirajući na Branka Babiča.

- On je stručan i za pesme Desanke Maksimović - dodao je Antonijević.