Srbija je od noćas u novom i još većem problemu posle najnovije odluke američkog predsednika Donalda Trampa.
novi udar posle sankcija NIS-u
SRBIJA OD NOĆAS U JOŠ VEĆEM PROBLEMU: Kako ćemo ovo da rešimo? Tramp dao zeleno svetlo zakonu koji dozvoljava 500% carina svim zemljama koje trguju s Rusijom?!
Naime, američki predsednik Tramp je dao zeleno svetlo zakonu koji dozvoljava američkoj administraciji uvođenje carina i taksi od čak 500 odsto svim zemljama koje trguju s Ruskom Federacijom?!
Kako ćemo ovo da rešimo, jedino je pitanje koje se sada nameće.
Foto: X/BRICSinfo
Podsetimo, u Beogradu je juče u Palati Srbija održana i sednica Vlade Srbije kojoj je prisustvovao predsednik Republike Aleksandar Vučić, ali i direktori svih javnih preduzeća, na kojoj su razmatrani dalji koraci u vezi sa sankcijama NIS-u koje su napravile ogromne probleme Srbiji.
