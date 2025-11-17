Slušaj vest

Naime, američki predsednik  Tramp je dao zeleno svetlo zakonu koji dozvoljava američkoj administraciji uvođenje carina i taksi od čak 500 odsto svim zemljama koje trguju s Ruskom Federacijom?!

Kako ćemo ovo da rešimo, jedino je pitanje koje se sada nameće. 

Donald tramp vladimir putin
Foto: X/BRICSinfo

 Podsetimo, u Beogradu je juče u Palati Srbija održana i sednica Vlade Srbije kojoj je prisustvovao predsednik Republike Aleksandar Vučić, ali i direktori svih javnih preduzeća, na kojoj su razmatrani dalji koraci u vezi sa sankcijama NIS-u koje su napravile ogromne probleme Srbiji.

Kurir.rs 

Ne propustitePolitikaNEĆU DA UČESTVUJEM U OTIMAČINI, ZA SEDAM DANA MORAMO IMATI REŠENJE: Vučić na sednici Vlade o NIS-u, otkrio kolike su rezerve – GRAĐANI NIŠTA NISU OSETILI
WhatsApp Image 2025-11-16 at 11.07.06 AM.jpeg
Politika"37 DANA MI NISMO DOBILI NI KAP NAFTE" Ministarka Đedović na sednici Vlade o NIS-u: Možemo da čekamo tri ili četiri dana, ali ne više od toga!
Dubravka Đedović Handanović
PolitikaMINISTAR MALI: Mi nemamo izbora, ova situacija s NIS-om ugrožava sve! Zanimljivo, Rusi nikakvo rešenje nisu tražili s nama, moramo da uzmemo stvar u svoje ruke!
Screenshot 2025-11-16 111323.png
InfoBizVučić na vanrednoj sednici vlade: Bez dotoka nafte smo u KOLAPSU do februara, Srbija mora da donese odluku kroz 7 dana! Ovo su rezerve kojim raspolažemo
WhatsApp Image 2025-11-16 at 11.07.06 AM.jpeg
Politika"NEMA NACIONALIZACIJE NIS-a, AKO TREBA PREPLATIĆEMO GA" Brnabić istakla: "Čekaju se postupci treće strane, ali problem će biti rešen!"
Screenshot 2025-11-16 212938.jpg
InfoBizMinistarka Đedović upozorava: "Imamo par dana da sačekamo odluku Rusa!" OFAC traži promenu vlasništva, pregovori moraju odmah da počnu
Dubravka Đedović Handanović