Vadeful će večeras razgovarati u Beogradu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, a sutra pre podne sa ministrom spoljnih poslova Markom Đurićem i predstavnicima civilnog društva, saopštilo je ministarstvo spoljnih poslova Nemačke.

Zemlje Zapadnog Balkana, u svetlu stalnih pokušaja Rusije i Kine da na njih vrše uticaj, kao uslov za ulazak u Evropsku uniju moraju da nastave sa reformama i da pokažu privrženost zajedničkim evropskim vrednostima, izjavio je u nedelju Vadeful, prenela je agencija DPA.

Vadeful je u nedelju započeo turneju posetom Sarajevu, danas pre podne posetiće Crnu Goru, gde će razgovarati sa premijerom Milojkom Spajićem i ministrom spoljnih poslova Ervinom Ibrahimovićem.

U Albaniji će se posle podne sastati sa ministarkom spoljnih poslova Eljisom Spiropalji i šefom Specijalnog državnog tužilaštva za borbu protiv korupcije, organizovanog kriminala i terorizma.

Vadeful će sutra oko podneva otputovati iz Beograda u Prištinu, gde će razgovarati s Vjosom Osmani, i premijerom u tehničkom mandatu Aljbinom Kurtijem (Albin) i sa nemačkim vojnicima u misiji KFOR.

Turneju će završiti sutra uveče u Severnoj Makedoniji, sastancima sa premijerom Hristijanom Mickoskim i ministrom spoljnih poslova Timčom Mucunskim.

Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke je navelo da Berlin ostaje u potpunosti posvećen evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana i da turneja Vadefula to potvrđuje.

Kurir.rs/Beta

