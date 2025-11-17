Birao ga je i biraće ga narod Srbije

Birao ga je i biraće ga narod Srbije

Slušaj vest

- Višedecenijski trbuhozborac velikoalbanskih interesa, dokazani antisrpski lobista, Danijel Server, demonstrirao je nervozu nadnacionalnih struktura kojima očigledno smeta suverena Srbija. Kazao je da će Srbiji biti potreban drugi predsednik, jer ovaj postojeći ne želi da prizna nezavisno Kosovo - istakla je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski.

Ona naglašava da će o tome šta je Srbiji potrebno odlučivati narod Srbije, a ne prekookeanski tumači srpskih potreba.