Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski komentarisala je izjave Danijela Servera.
Birao ga je i biraće ga narod Srbije
SERVER ŽELI SERVILNU VLAST U SRBIJI: Ministarka Stamenkovski o izjavama antisrpskog lobiste - Baš ono što on zamera Vučiću, narod najviše vrednuje!
Slušaj vest
- Višedecenijski trbuhozborac velikoalbanskih interesa, dokazani antisrpski lobista, Danijel Server, demonstrirao je nervozu nadnacionalnih struktura kojima očigledno smeta suverena Srbija. Kazao je da će Srbiji biti potreban drugi predsednik, jer ovaj postojeći ne želi da prizna nezavisno Kosovo - istakla je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski.
Ona naglašava da će o tome šta je Srbiji potrebno odlučivati narod Srbije, a ne prekookeanski tumači srpskih potreba.
- A baš ono što Server zamera Vučiću, narod najviše vrednuje. Predsednika Srbije birao je i biraće srpski narod i građani Srbije. Za to smo se borili vekovima, živeli i umirali, da bismo bili i ostali - svoji na svome - zaključila je ona.
Reaguj
Komentariši