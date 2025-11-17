Slušaj vest

Predsednica parlamenta Ana Brnabić izjavila je da je ponosna na to što je poslanička grupa Srpske napredne stranke predložila zakon o posebnim postupcima radi realizacije projekta u vezi sa Generalštabom i naglasila da je besmisleno što ih zbog toga neki nazivaju podaničkom vlašću, a ne one koji su prodali sve i ništa nisu uradili.

"Dobro je što smo usvojili Leks specijalis i jako je dobro što nećemo imati više ruševine u centru Beograda nakon 26 godina", rekla je Brnabić na TV Pink i naglasila da se nada da će privući još jednu veliku investiciju.

Brnabić je podsetila na prodaju Naftne industrije Srbije Rusima i Maršalata i zemljišta na premijum strateškoj lokaciji Amerikancima, po takvoj ceni da izgleda kao da je sve to poklonjeno, za razliku od vlasti koja je izgradila Beograd na vodi, spasila ložionicu, dala Aerodrom u koncesiju.

"Generalštab je odavno srušen"

Predsednica parlamenta je naglasila da se iz toga upravo vidi kontrast i razlika u ozbiljnosti i odgovornosti prema državi.

''Zanimljivo je da nas neko naziva podaničkom vlašću, a podržavaju ljude koji su poklonili NIS. Njih baš briga i za principe i za istinu. Da je neko želeo da uradi nešto sa Generalštabom uradili bi do sada. Imali su 12 godina. Nisu napravili ni muzej ni ništa. Imamo zgradu koja je srušena pre skoro tri decenije, a pričaju da hoćemo da srušimo Generalštab, pa on je srušen odavno", rekla je Brnabić.

Brnabić je naglasila da su oni, za te neke podanici bez obzira šta su sve uradili, spasili RTB Bor, železaru u Smederevu.

"Dakle, njih podržavaju, ali mi koji nismo prodali aerodrom, već smo ga dali u koncesiju na 25 godina za 1,2 milijarde evra na otvorenom tenderu i našli najbolju ponudu, mi smo valjda podanici i to smo dali valjda Francuzima da kupimo njihovu milost. Mi koji smo, opet zahvaljujući Aleksandru Vučiću spasili železaru u Smederevu i 5.000 radnih mesta, valjda smo time kupili naklonost Kineza, a nismo time pokazali sposobnost da dovedemo ozbiljnog investitora koji će oživeti baš čitav taj sektor u Srbiji. Mi koji smo uspeli da, zahvaljujući ponovo kontaktima i viziji predsednika, spasimo rudarsko-topioničarski basen Bor, gde su oni hteli da gaje kikiriki, mi smo podanici vlasti", rekla je Brnabić.

"NIS su prodali jeftino"

Naglasila je da sve to dovoljno govori o tome koliko ti neki znaju, odnosno da ne znaju o čemu pričaju i koliko ih baš briga i za principe i za istinu.

"Imate Maršalat i 4,2 hektara zemlje, bio je procenjen na 28 miliona evra i to na premijum strateskoj lokaciji na Dedinju, i tada je cena potcenjena, a dali su sve to američkoj ambasadi za 15 miliona evra i onda još naterali vojsku da očisti sve da ne bi imali trošak", rekla je ona.

Brnabić je dodala da su to prodali za vek vekova i da to sada više niko ne može da otkupi.

"NIS su takođe prodali jeftino. Što bi Amerikanci i Rusi čuvali naše nacionalne interese, ako ih oni sami nisu sačuvali. Mi Generalštab nismo prodali, još ćemo imati i prihod od toga, a Vučić je tražio da Amerikanci izgrade muzej kao poseban prostor koji će odati počast žrtvama", navela je Brnabić.

"Generalštab nismo dali, nismo prodali. Dakle, dali bi na 99 godina u zakup za investiciju koja je minimum 650 miliona dolara, od kojih mi dobijamo takođe deo profita, tako da mi imamo još dodatno, možemo da računamo, i na nekih 250 miliona dolara. I pored toga obavezali ih da naprave muzej", rekla je Brnabić.