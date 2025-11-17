Slušaj vest

Autobuski prevoznik Milomir Jaćimović ušao je u osmi dan štrajka glađu, kaže da mu se vrti u glavi, ali ga to ne sprečava da preti!

On je stacioniran ispred Banovine u Novom Sadu odakle je putem blokaderske televizije Nova S poručio da će nastaviti da se bori i da „ima još aduta u rukavu“, te najavio haos u Beogradu.

"Zadnja stvar biće moj poziv na skup u Beograd i tad niko nigde ne ide dok se ne reše neke stvari. Neću čekati taj 21. januar sigurno. Videćemo gde ćemo, ali najverovatnije kod Narodne skupštine. Pozvaću celu Srbiju i dijasporu, pa ćemo videti. Juče su mi bili i iz sindikata vozača i obećali su jedno 200-300 autobusa, neće moći ni da se uđe ni da se izađe iz grada. Ne pozivamo na nasilje, ali nešto mora da se reši", rekao je Jaćimović koji dodao da mu se juče "vrtilo u glavi", ali da mu je već popodne bilo bolje.

Toliko bolje da će zvati blokadere na nove nezakonite blokade!

Sramna poruka za Vučića

Jaćimović je pre četiri dana takođe pretio, a tada je pominjao i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Da ponovim još jedanput Aleksandru Vučiću da spremi više aparata za pritisak jer mu sutra (u petak) neće biti dobro, nek bude siguran. Došao je kraj, dolazi kraj, sutra im dolazi kraj - rekao je Jaćimović u četvrtak uveče, uživo u programu.

Milomir Jaćimović je na svom Fejsbuk profilu objavio pretnju upućenu Aleksandru Vučiću Foto: Facebook

Dva sata kasnije na svom Fejsbuku još sramnije je reagovao i nazvao predsednika "žvalavi", što je potpuno suprotno onome što blokaderi pokušavaju javnosti da predstave, a to je da nisu nasilni i da mirnim putem žele da se izbore za svoje zahteve.

