Slušaj vest

Logika po kojoj se ustaje na protest protiv nasilja, a onda se nasilje koristi da se obezbedi trajanje tih protesta nije izdanak aktuelnog blokaderskog pokreta. To je matrica koja se Srbiji već nekoliko puta ponavlja u vrlo kratkom vremenskom okviru i uz zabrinjavajuće mnogo istih političkih aktera.

Milica Crnogorac, urednik političke rublike na Kuriru, govorila je na ovu temu u jutarnjem programu "Kurir televizije".

Kako je istakla, iako smo na početku protesta koji su počeli krajem decembra prošle godine imali poruke koje su izgledale iskreno, vrlo brzo prerasle u nešto drugo!

- Na početku su slate emotivne poruke, koje su izgledale zaista iskreno. Energija se u prva dva, tri meseca protesta povećavala upravo zbog tih poruka, koje su bile nenasilne. Izgledalo je kao da nisu političke, pozivalo se na borbu za pravdu, nerad institucija i građani su negde to prepoznali, nakon čega su i krenuli za tim porukama. Moram priznati da smo mi i u prva tri meseca videli šta se dešava iza zavese, postojali su signali koji su o tome govorili - kaže Crnogorac.

Iako su naši tekstovi tada izgledali nekima surovo, kako kaže Crnogorac, Kurir je uvek gledao pravu stranu!

- Mi smo pokušavali da dobijemo odgovore i naši tekstovi su možda tada drugima izgledali surovo, ali ispostavilo se da smo bili u pravu. Mi smo uvek gledali pravu stranu i razotkrili ih. Sve je otišlo u veoma suprotnom pravcu. Uskoro se pokazalo da je cilj dizanje političke temperature, jedna stalna konfrontacija i taj brzi prelazak na nasilje. Protesti su bili navodna protivteža nasilju, a onda su i sami postali nasilje - kaže Crnogorac.

Jasno organizovana struktura

Cilj blokadera je bio da se ceo pokret predstavi javnosti kao spontano sastavljen, međutim bio je to jedan vrlo dobro uigran i organizovan proces.

Milica Crnogorac Foto: Kurir Televizija

- Na početku nam je bilo jako teško komunicirati sa tim pokretom, pristalicama, obožavaocima jer mi nismo znali sa kim razgovaramo. Želeli smo da znamo sa kim razgovaramo i ko odgovara na pitanje. Polako su počeli da izlaze na površinu i oni koji podržavaju i njihovi predvodnici. Cilj je bio da sve bude spontano, ali se videlo odmah da je uigrano. Na samom početku je iz Hrvatske stigao jedan tačan recept kako blokirati fakultete i kako ih držati do kraja u blokadi - kaže Crnogorac.

Promovisanje nasilja

Milica Crnogorac je dalje objasnila da je, kako kaže, Kurir među prvima precizno uočio obrazac ponavljanja prema kome je deklaracija o borbi protiv nasilja samo lažna i dopadljiva etiketa. Iza nje se, kako kaže Milica Crnogorac, sakriva prava namera nevidljivih organizatora i prava namena ljudstva, koje se na taj način i oko zadatog narativa okuplja. Milica ističe da su društvene mreže glavni katalizator za promovisanje nasilja, počevši od zvučnog topa pa sve do danas:

1/9 Vidi galeriju Blokaderska logika: "Stop krvavim košuljama", "1 od 5 miliona", "Srbija protiv nasilja"... Svi ovi protesti krenuli su na talasu protiv nasilja, a onda završili kao promoteri nasilja u društvu Foto: Darko Vojinovic/AP, ANDREJ CUKIC/EPA

- Igrali su na kartu da se to ne može dokazati, pa je ta priča dugo vožena u medijima i na mreži "X". Onda smo došli do užasnih letnjih meseci i nasilja po Srbiji. Tu smo imali opravdanja za napade na policiju, izmišljene priče za dečaka u Valjevu, katastrofalnu priču o pretučenoj studentkinji sa Poljoprivrednog fakulteta i na kraju pucnjavu ispred Skupštine i ranjavanje čoveka. Ovo je sve proizvod pakovanja na društvenim mrežama i pojedinim medijima, bez ikakve provere - kaže Crnogorac

Kako kaže Crnogorac, prema njenom ličnom osećaju, blokada RTS bila je katastrofalna.

- Pored toga i užasno nasilje u Nišu, gađanje kamenicama pristalica SNS-a. To mi je otkrilo da nije sve onako kako se predstavlja. Naše kolege su maltretirane, blokada Takovske dve nedelje doprinala je samo nasilju - kaže Milica Crnogorac za "Redakciju".

KURIR RAZOTKRIO LAŽNO PREDSTAVLJANJE BLOKADERA! Iza emotivnih poruka sve vreme stajali pozivi na nasilje: gađanje kamenicama, napadi a na kraju ranjavanje! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs