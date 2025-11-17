Slušaj vest

- U 21. veku, članica Evropske unije, Republika Hrvatska, dopušta da se na njenoj teritoriji događaju incidenti koji su diskriminatorski, anti-civilizacijski, koji potiru sve vrednosti na kojima bi valjda trebalo da počiva i sama Evropska unija. Da su neki naši momci sačekali nečiju tuđu decu, tako ih napali, da smo mi otišli ispred nekog hrvatskog zdanja njihove kulture, naše tužilaštvo bi tražilo veće kazne nego u slučaju ubistva. Da se razumemo, da bi se dodvorili "lijepoj njinoj" - istakla je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski, i dodala:

- U redu, ne kažem za tužilaštvo za sve, ali znaju oni koji će se prepoznati, moraju da se dokažu kao što su se dokazivali kada su vodili ovde istragu protiv Srba tzv. ratnih zločinaca, ali nisu mnogo marili kada su oslobađani istinski zločinci i teroristi, nego su pušteni kao da su opljačkali kasirku na pumpi, a ne što su rušili ustavni poredak i ubijali Srbe.

Ministarka je rekla da su klima i politička atmosfera u Hrvatskoj takvi da oni ne nastavljaju da neguju tekovine samo iz 90-ih godina, već iz Pavelićeve Hrvatske.