"SVAKO GLEDA SVOJE INTERESE, MORAMO I MI SVOJE"! Ministarka Đedović Handanović o aktuelnoj situaciji s NIS-om: U ovom slučaju reč je o borbi SAD i Rusije
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović je govoreći o situaciji sa Naftnom industrijom Srbije (NIS) rekla da je u ovom slučaju reč o borbi SAD i Rusije.
- Mi smo se našli u sredini toga. Ono što ni u jednom trenutku nismo hteli da uzmemo u obzir jeste da mi tu imovinu oduzimamo. Oni koji zagovaraju nacionalizaciju su ponajviše oni koji su NIS prodali 2008. godine i sada žele da se mi posvađamo s Rusima i da im nešto otimamo. Mi smo rekli da mi to ne želimo da radimo. Ukoliko ne bude drugih mogućnosti, rekli smo da smo spremni da tu imovinu i preplatimo, da budemo više nego fer. Rusija je za nas veoma važna. Mi smo se oslanjali na ruske partnere prethodnih godina. NIS mora da nastavi da radi, Rafinerija mora da nastavi, u tome smo bili jasni. Ovde svako gleda svoj interes i u tom smislu moramo i mi da gledamo svoj interes - kazala je Đedović Handanović za TV Pink.
Ona je slikovito objasnila da bi "svi hteli da budu selektori Srbije" i da "nađu ređenje za ništa".
- Pustite ljude koji to treba da rade i koji apsolutno su posvećeni, odgovorni i koji znaju šta rade na čelu sa predsednikom Srbije. Mi ćemo rešenje naći i rekli smo da građani ne trebaju da brinu. Tridesetdeveti dan su sankcije na snazi, niko ništa nije osetio - istakla je ministarka.