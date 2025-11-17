Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović je govoreći o situaciji sa Naftnom industrijom Srbije (NIS)  rekla da je u ovom slučaju reč o borbi SAD i Rusije.

- Mi smo se našli u sredini toga. Ono što ni u jednom trenutku nismo hteli da uzmemo u obzir jeste da mi tu imovinu oduzimamo. Oni koji zagovaraju nacionalizaciju su ponajviše oni koji su NIS prodali 2008. godine i sada žele da se mi posvađamo s Rusima i da im nešto otimamo. Mi smo rekli da mi to ne želimo da radimo. Ukoliko ne bude drugih mogućnosti, rekli smo da smo spremni da tu imovinu i preplatimo, da budemo više nego fer. Rusija je za nas veoma važna. Mi smo se oslanjali na ruske partnere prethodnih godina. NIS mora da nastavi da radi, Rafinerija mora da nastavi, u tome smo bili jasni. Ovde svako gleda svoj interes i u tom smislu moramo i mi da gledamo svoj interes - kazala je Đedović Handanović za TV Pink.

Ona je slikovito objasnila da bi "svi hteli da budu selektori Srbije" i da "nađu ređenje za ništa".

- Pustite ljude koji to treba da rade i koji apsolutno su posvećeni, odgovorni i koji znaju šta rade na čelu sa predsednikom Srbije. Mi ćemo rešenje naći i rekli smo da građani ne trebaju da brinu. Tridesetdeveti dan su sankcije na snazi, niko ništa nije osetio - istakla je ministarka.

