- Mi smo se našli u sredini toga. Ono što ni u jednom trenutku nismo hteli da uzmemo u obzir jeste da mi tu imovinu oduzimamo. Oni koji zagovaraju nacionalizaciju su ponajviše oni koji su NIS prodali 2008. godine i sada žele da se mi posvađamo s Rusima i da im nešto otimamo. Mi smo rekli da mi to ne želimo da radimo. Ukoliko ne bude drugih mogućnosti, rekli smo da smo spremni da tu imovinu i preplatimo, da budemo više nego fer. Rusija je za nas veoma važna. Mi smo se oslanjali na ruske partnere prethodnih godina. NIS mora da nastavi da radi, Rafinerija mora da nastavi, u tome smo bili jasni. Ovde svako gleda svoj interes i u tom smislu moramo i mi da gledamo svoj interes - kazala je Đedović Handanović za TV Pink.