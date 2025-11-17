Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo je bio u pravu i tačno predvideo rat! Naime, nemački ministar odbrane Boris Pistorijus izjavio je da je prošlo leto možda bilo "poslednje mirno" za Evropu, te da bi Rusija mogla da napadne NATO brže nego što se očekivalo.

- Oduvek smo pretpostavljali da bi ruski napad na NATO mogao da se dogodi 2029. godine. Ali sada čujemo procene koje ukazuju na moguću eskalaciju već 2028. godine, a neki vojni istoričari čak veruju da smo već preživeli poslednje mirno leto - rekao je ministar.

- Ljudi moraju da znaju da se svi pripremaju za rat. A, ako se pripremaju, onda će ga i biti. Vidim koliko se svi spremaju za rat, ni za šta se drugo ne spremaju. Niko se ne sprema za razgovore, svi bi samo da vide ko je na čijoj strani, dok kopaju svoje rovove i čekaju početak rata. Znaju da rat dolazi svakako, samo ga čekaju i nemojte da lažu da ne čekaju. Čekaju ga i spremaju se - konstatovao je Vučić.