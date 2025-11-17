Slušaj vest

Tim povodom je premijerno prikazan trinaestominutni dokumentarni film Glasovi ravnopravnosti.

Ovaj film prikazuje priče nekih od preko devedeset dosadašnjih dobitnika/ca ove nagrade, a koji su svojim profesionalnim izveštavanjem doprineli vidljivosti i boljem razumevanju izazova sa kojima se suočavaju najugroženiji članovi društva.

Novinarska nagrada za toleranciju ustanovljena je 2015. godine na inicijativu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji. Tokom prethodnih deset godina, ova nagrada je postala priznanje za najviše etičke i profesionalne standarde u novinarstvu i podstakla brojne novinarke i novinare da se bave temama koje su ranije bile nedovoljno zastupljene u medijima.

Konferenciji je prisustvovalo oko sto predstavnika/ca državnih institucija, medija, akademske zajednice i organizacija civilnog društva.

- Cilj ove nagrade, kao i dokumentarnog filma koji je danas premijerno prikazan, jeste da promoviše etičko, tačno i nediskriminatorno izveštavanje i da ohrabri novinare i novinarke da podižu svest o važnosti ravnopravnosti i tolerancije u društvu - rekao je ambasador Marcel Peško, šef Misije OEBS-a u Srbiji.

- Tokom godina, nagrada je odala priznanje desetinama novinarki i novinara širom Srbije za rad koji skreće pažnju javnosti na pitanja kao što su pristupačnost za osobe sa invaliditetom, izveštavanje o nasilju u porodici i predstavljanje manjinskih grupa - dodao je on.