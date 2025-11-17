GLASOVI RAVNOPRAVNOSTI: Misija OEBS u Srbiji i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti obeležili 10. godišnjicu novinarske nagrade za toleranciju
Tim povodom je premijerno prikazan trinaestominutni dokumentarni film Glasovi ravnopravnosti.
Ovaj film prikazuje priče nekih od preko devedeset dosadašnjih dobitnika/ca ove nagrade, a koji su svojim profesionalnim izveštavanjem doprineli vidljivosti i boljem razumevanju izazova sa kojima se suočavaju najugroženiji članovi društva.
Novinarska nagrada za toleranciju ustanovljena je 2015. godine na inicijativu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji. Tokom prethodnih deset godina, ova nagrada je postala priznanje za najviše etičke i profesionalne standarde u novinarstvu i podstakla brojne novinarke i novinare da se bave temama koje su ranije bile nedovoljno zastupljene u medijima.
Konferenciji je prisustvovalo oko sto predstavnika/ca državnih institucija, medija, akademske zajednice i organizacija civilnog društva.
- Cilj ove nagrade, kao i dokumentarnog filma koji je danas premijerno prikazan, jeste da promoviše etičko, tačno i nediskriminatorno izveštavanje i da ohrabri novinare i novinarke da podižu svest o važnosti ravnopravnosti i tolerancije u društvu - rekao je ambasador Marcel Peško, šef Misije OEBS-a u Srbiji.
- Tokom godina, nagrada je odala priznanje desetinama novinarki i novinara širom Srbije za rad koji skreće pažnju javnosti na pitanja kao što su pristupačnost za osobe sa invaliditetom, izveštavanje o nasilju u porodici i predstavljanje manjinskih grupa - dodao je on.
Oslanjajući se na znanje i iskustvo svih 57 država učesnica, Misija OEBS-a u Srbiji spremna je da nastavi da podržava zajedničke napore usmerene na unapređenje ravnopravnosti, nediskriminacije i inkluzije, u skladu sa obavezama preuzetim u okviru OEBS-a.