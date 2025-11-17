Slušaj vest

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut sastao se danas sa prvim potpredsednikom Vlade i ministrom finansija Sinišom Malim kako bi se usaglasili finansijski i operativni mehanizmi koji će omogućiti da se aktuelna energetska situacija drži pod kontrolom.

Macut je istakao da je, posle jučerašnje sednice Vlade, od ranih jutarnjih sati nastavljena koordinacija svih nadležnih organa.

- Svestan sam da ova odluka Sjedinjenih Američkih Država može uticati na snabdevanje energentima, zato ćemo u narednim danima intenzivno raditi sa svim našim partnerima kako bismo obezbedili dodatne kanale snabdevanja i očuvali sigurnost građana i privrede, rekao je predsednik Vlade.

On je dodao da su skladišta puna i rezerve na maksimumu, te da razloga za brigu nema.

- Želim da pozovem sve građane na strpljenje i razumevanje. Srbija ima snage, resurse i pouzdane partnere da prevaziđe i ovaj izazov, a interes naših građana i bezbednost snabdevanja ostaju naš apsolutni prioritet, poručio je Macut.

On je naglasio da će o svakom koraku koji se bude preduzimao Vlada transparentno i blagovremeno obaveštavati javnost, saopšteno je iz Vlade Srbije.