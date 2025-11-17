Slušaj vest

Prema i dalje nezvaničnim informacijama grupa Albanaca pucala je na pripadnike Vojske Srbije u reonu baze Debela Glava u Kopnenoj zoni bezbednosti. Prema dostupnim informacijama, oni su u podnožju brda Šopi ispalili 15 hitaca u pravcu pripadnika Vojske Srbije.

Gosti emisije "Puls Srbije" koji su analizirali ovu temu bili su dr Aleksandra Tomić, član Predsedništva SNS-a, Marko Miškeljin, iz Centra za društvenu stabilnost i Nikola Belić, novinar Politike.

Prema rečima Aleksandre Tomić, ovaj incident vidi kao potez Prištine nakon što je Srpska lista odnela pobedu na izborima da zaustavi proces koji je u interesu Srba na KiM.

"KURTI GUBI POZICIJU, PA ŽELI PO SVAKU CENU DA IZAZOVE VANREDNO STANJE" Izvor: Kurir televizija

- To je pokušaj Prištine, odnosno tzv. Kosova da izazove određeni incident posle održanih izbori na kojima je Srpska lista odnela pobedu. Ovo je pokušaj da se zaustavi ceo proces izora koji bi bio u interesu Srba koji žive na prostoru Kosova i Metohije. Takođe, ovo je pokušaj internacionalizacije tog problema. U ovom trenutku, kada Srbija ima velike izazove sa svih strana, deluje da Priština želi da se ne održi nastavak pregovora kada je u pitanju Brisel. Ovo je pokazatelj šta oni zaista misle o nama - kaže je Tomić.

Ovo je pokazatelj nivoa očaja Aljbina Kurtija

Marko Miškeljin govori da je ovo ozbiljna provokacija koja pokazuje nivo očaja Aljbina Kurtija.

- Ovo je ozbiljna provokacija. Proteklih godina imamo čitav niz provokacija, ali ovo je prvi put da je otvorena vatra na vojnu bazu. Ovo najviše govori o očaju Kurtija, to je njegov način rada u momentima kada stvari ne idu njemu na ruku, pa pokušava da provokacijom dođe do eskalacije i da za sve to optuži Beograd - rekao je Miškeljin.

"Kurtiju se ljulja pozicija, pa bi da uvede vanredno stanje"

Belić se osvrnuo na poljuljanu poziciju Kurtija:

- Kurtiju se ljulja pozicija povodom izbora na KiM, sve manje Albanaca naseda na te ekstremističke korake jer vide da je osiromašio tu teritoriju, svi vide pad standarda. On nema druge adute, osim da po svaku cenu izazove nešto da mu da povod da vodi vanredno stanje. Treba da pratimo izborne rezultate, spremaju se parlamentarni izbori, a tu ima minimalne izglede da sačuva i ono što je osvojio na prethodnim.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

KURIR UŽIVO IZ KOSOVSKE MITROVICE: