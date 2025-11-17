Slušaj vest

- Naši potomci treba da budu ponosni na svoju istoriju i poreklo - poručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski na sednici Odbora Vlade Republike Srbije za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije, koja je održana u manastiru Tumane.

Ona je naglasila da buduće generacije, upravo na temeljima prošlosti i istorije, treba da grade svoju budućnost.

Navela je i da je naša tradicija protkana saradnjom države i crkve u oblasti kulture pamćenja i da tu tradiciju treba da nastavimo. Istakavši da je prema predanju, ktitor manastira Tumane bio Miloš Obilić, junaka i čuvara Kosovskog zaveta, ona je navela da je on, kao kult i simbol viteštva, herojstva i hrabrosti sveprisutan i danas u 21. veku.

1/6 Vidi galeriju Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski u manastiru Tumane Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

- Junaci, poput Miloša Obilića, nose sa sobom određene vrednosti koje se ne mogu ograničiti vremenom i prostorom, one su vanvremenske i večne - naglasila je Đurđević Stamenkovski.

Na sednici su razmatrana važna pitanja o unapređenju državnog programa i niz tehničkih pitanja koja će doprineti unapređenju čitave kulture sećanja.

- Zadatak Odbora je da postavi važne i čvrste temelje kako bi generacije koje dolaze nastavile da neguju sećanje na svoje pretke. Organizacijom različitih događaja, čuvanjem memorijala, obeležavanjem značajnih datuma i podizanjem novih spomenika, pokazujemo da smo ponosni na svoju istoriju - naglasila je ministar.

Ona je istakla i da je zvanično konstituisan Odbor u novom sazivu i da će se isti sazivati redovnije, kako bi bio efikasniji i operativniji.