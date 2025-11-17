Slušaj vest

Predsednik Demokratske Stranke (DS) Srđan Milivojević još jednom je pokazao svoju odanost blokaderskom pokretu: danas se vezao za autobus u znak podrške blokaderu Milomiru Jaćimoviću koji štrajkuje glađu u Novom Sadu!

Milivojević, koji je nedavno izjavio kako će demokrate dati sve svoje resurse bloladerima koji prave "studentsku" listu za buduće parlamentarne izbore, sada je otišao korak dalje - do Jaćimovićevog autobusa, nepropisno parkiranog ispred Banovine u Novom Sadu, vezao se za njega i seo!

On je poručio da "više ne vidi drugi način da brani život i integritet Jaćimovića i Dijane Hrke".

Milomir Jaćimović ušao je u osmi dan štrajka glađu, danas mu je pozlilo, reagovala je Hitna pomoć, a prethodno je uputio pretnje da će blokirati Beograd!