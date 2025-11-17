Slušaj vest

Novi cirkus u režiji blokadera! Takozvani "studenti u blokadi" doživeli su "težak udarac" jer im je ugašen jedan od profila na mreži TikTok.

Ubrzo potom, isto se dogodilo i profilima FDU i FON-a.

Reč je o nalozima koje je pratilo oko 8.000 i 11.900 ljudi i koje su blokaderi, između ostalog, koristili za mobilisanje istomišljenika. Očigledno je da je to za njih ogroman udarac jer ih nije bilo sramota da javno kukaju i mole za "milostinju".

Međutim, ono što verovatno nisu očekivali, je da će im se smejati i njihovi istomišljenici.

Nakon gašenja profila, oglasili su se na nalogu X. Najpre je profil Blokada FON molio za pratioce.

"Banovali nam TikTok. I SuB-u i FDU-ovcima. Ako želite da nas utešite pomozite nam da ponovo imamo više pratilaca od ETF-a na H-u, fali nam samo 20", glasila je poruka.

Usledila je i objava Poljoprivrednog fakulteta

Ono što verovatno nisu očekivali jer su se po svemu sudeći zaigrali u svojim neuspešnim revolucijama je to da će ih i istomišljenici prozivati zbog "drame" oko naloga na TikToku.

"Zamislite prave studente pravih revolucija '89 koji su rušili prave zidove, gvozdene zavese, vlade i autokratije u direktnim pregovorima u 15 dana", napisao je jedan korisnik, a mnogi su ga podržali.

"Niste, na takmičenju", "To su internet revolucionari, iz fotelje sve mogu", "Kako bi ovi balavci vodili državu kada ovako kmeče za glupavi TikTok?", ređali su se komentari.