Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov obišla je danas u Subotici radove na trećoj i završnoj fazi sanacije i rekultivacije nesanitarne deponije Aleksandrovačka bara, koja je gotovo 50 godina predstavljala veliki ekološki problem u ovom kraju, a sada se rešava kroz projekat Ministarstva.

Ministarka Sara Pavkov u Subotici Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Pavkov je rekla da će nakon ove, finalne faze sanacije, na mestu deponije Aleksandrovačka bara, biti zelena i uređena površina.

„Ponosna sam što danas već radimo treću i završnu fazu sanacije i rekultivacije deponije na kojoj se skoro pola veka nepravilno odlagao otpad i to na samo pola kilometara od Palićkog jezera i svega 200 metara od prvih stambenih objekata. Izvođač i kolege iz gradske uprave su me obavestili da će biti urađene drenaže po ivici tela deponije, kako bi se sprečilo da procedne vode dolazile do recipijenta, posebno imajući u vidu da se nadomak ovog lokaliteta nalazi potez otpadnih voda koje gravitiraju ka postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda. Ovo je primer kako treba rešavati problem nesanitarnih deponija, čime ne samo da unapređujemo stanje životne sredine već i kvalitet života građana“, rekla je Pavkov.

Ministarka je istakla da se sanacijom i rekultivacijom ove nesanitarne deponije, zaokružuje sistem upravljanja otpadom u Subotici.

Ministarka Pavkov u Subotici, zatvaranje nesanitarne deponije Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

„Grad Subotica je pravi primer primene cirkularne ekonomije u praksi, jer već ima moderan regionalni centar za upravljanje otpadom koji je ranije izgrađen uz podršku Evropske unije. Ka ovom centru pored Subotice, gravitiraju još i Bačka Topola, Mali Iđoš, Čoka, Kanjiža, Senta i Novi Kneževac. Ono što je za građane važno, to je da su im i zelene i plave kante potpuno na raspolaganju, tako da da oni direktno učestvuju u upravljanju otpadom na teritoriji Subotice. Mislim da je ovaj grad primer koji treba da se radi kada je reč o upravljanju otpadom, jer je ovo dobar način i jasno se vidi konkretan benefit od regionalnog centra. U Subotici smo od 2021. i kroz javne konkurse Ministarstva ulagali sredstva i za uklanjanje divljih deponija, kao i projekte pošumljavanja, a sigurna sam da nas čeka još mnogo zajedničkih projekata za bolji život građana“, rekla je Pavkov.