Na današnjoj sednici Visokog saveta tužilaštva oborene su sve rang liste i odbijeni predlozi za izbor javnih tužilaca zbog, kako saznajemo, pristrasnog sastava komisija za izbor jer u njima dominiraju članovi pod direktnim uticajem Vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac. Prema rečima našeg sagovornika medju njima se posebno ističe tužiteljka Zorica Stojšić.

Pojedini članovi Saveta su tokom današnje sednice imali primedbe na obrazloženje predloga komisija kojima se predlažu pojedini kandidati, a naročito su ukazivali na stavove Ustavnog suda o obrazloženjima odluka VST u vezi sa izabranim i neizabranim kandidatima, zbog čega je nekoliko izbora već bilo oboreno.

Nakon skoro pet sati trajanja sednice na kojoj nijedan od predloženih kandidata za javne tužioce na današnjoj sednici nije izabran i pošto nisu usvojene rang liste kandidata za izbor na funkciju u osnovna i viša javna tužilaštva širom Srbije, predsednik VST Branko Stamenković je konstatovano da su ovi konkursi propali, kao i jednoipogodišnji rad komisija, te da će oglasi morati da budu ponovljeni pred izmenjenim komisijama.

Branko Stamenković Foto: Beta / Milan Obradović

Oglasio se Nenad Vujić

Sa druge strane, ministar pravde Nenad Vujić, koji je član Saveta po funkciji, ocenio je da je ovo zapravo korak unapred u jačanju tužilačke organizacije i podsticaj javnih tužilaca da se aktivno uključe u sve procese i daju svoje primedbe i sugestije Komisiji VST koja izrađuje pravilnike ako bi na taj način dobili jasne i merljive kriterijume za nečiji izbor na javnotužilačku funkciju i izbor za napredovanje.

- Na taj način bile bi otklonjene bilo kakve dileme unutar javnog tužilaštva, ali i u javnosti koja prati naš rad - rekao je ministar Vujić.

Takođe je tokom trajanja sednice od skoro sest sati više puta ponovio da je neophodno da Savet radi transparetno, predvidivo po jasnim i objektivnim kriterijumima.

Nenad Vujić Foto: Beta Zoran Nikolić

Ministar pravde je zatražio od Saveta da ubrza raspisivanje oglasa i generalno svoj rad, budući da godinama nisu birani tužioci, dok su pojedini u međuvremenu stekli uslove za penziju, a oglasi nisu raspisani u zakonskom roku od šest mesci pre njihovog odlaska u penziju.

- Moramo da radimo na efikasnosti i transparetnosti tako da celoj javnotužilačkoj organizaciji bude jasno koji su to kriterijumi za izbor i napredovanje prilikom obrazloženja odluka o izboru ili napredovanju - naglasio je on.

Zloupotreba funkcije predsednika VST

Ministar Vujić je takođe tokom sednice napomenuo da je izneta argumentacija zašto bi bilo dobro da se svi oglasi ponove, kao i da Savet više ne dolazi u situaciju da nema sednice po godinu i po dana ili da konkursi stoje u mestu po dve godine.

Osvrćući se na primedbu predsednika VST Branka Stamenkovića u kojoj je izrazio žaljenje što su propali svi oglasi za izbor tužilaca u osnovna javna tužilaštva širom Srbije, a posebno što danas sednici ne prisustvuju članovi Saveta koji upravo predstavljaju osnovna javna tužilaštva u Savetu — Boris Pavlović i Predrag Milovanović, obzirom da su, kako je naveo Stamenković, već započeli kampanju za ponovni izbor za članove Saveta, ministar je podsetio da brojni konkursi stoje dve godine ili više, te da ne vidi razlog zašto danas predsednik Saveta proziva članove VST koji su odsutni, ocenjujući to kao vrstu zloupotrebe funkcije predsednika VST.

- Nije primereno sa vaše strane komentarisati da li su oni opravdano ili neopravdano odsutni jer oni jesu najavili svoju kampanju po sudovima i tužilaštvima, a pritom imaju i obavezu da predstave svoje programe, kao i svi drugi kandidati. Ovo je vrlo opravdan razlog njihovog odstustva. Upravo njihova kampanja za ponovni mandat u VST mogla bi biti problem pred Ustavnim sudom kao neprimereni uticaj il sukob interesa da su oni možda mogli da utiču na izbor nekih kandidata. To bi nas opet uvelo u začarani krug odluka Ustavnog suda i poništavanja konkursa, što se Savetu već događalo - rekao je pored ostalog minister Vujić predsedniku VST.

Podsetimo, predsednik odbora za pravosuđe u Skupštini Srbije Uglješa Mrdić najavio je juče da će Odbor uskoro raspravljati o izveštajima Vrhovnog javnog tužioca o radu, uz nadu da će se negativno izjasniti o tome i svoj stav uputiti Skupštini Srbije, koja će dalje o tome raspravljati i uputiti dopis Visokom savetu tužilaštva da se na Savetu razreši Zagorka Dolovac.