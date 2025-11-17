Dijana Hrka, majka Stefana Hrke stradalog u padu nadstrešnice u Novom Sadu, koja je štrajkovala glađu od 2. novembra u blizini Skupštine Srbije, rekla je da danas prekida štrajk glađu.

Hrka od 2. novembra štrajkuje glađu zahtevajući da se utvrdi odgovornost za smrt njenog sina i ostalih nastradalih u padu nadstrešnice, puštanje studenata iz pritvora i raspisivanje vanrednih izbora. 

Kurir.rs/Blic

