Aleksandar Vulin prisustvovao je danas obeležavanju 30 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, koje je u Sava centru u Beogradu organizovala Socijalistička partija Srbije.

Dejtonski mirovni sporazum, potpisan 1995. godine, predstavlja ključni dokument koji je okončao rat u Bosni i Hercegovini i postavio temelje današnjeg ustavno-pravnog poretka te države.

U procesu pregovora i postizanja Dejtonskog sporazuma jednu od ključnih uloga imao je bivši predsednik SR Jugoslavije i Srbije Slobodan Milošević, koji je u ime Srbije i srpskog naroda učestvovao u pregovorima u Dejtonu i potpisivanju sporazuma u Parizu.

Aleksandar Vulin Foto: Ustupljene fotografije

Miloševićeva uloga u donošenju mirovnog rešenja ostaje jedna od najznačajnijih u političkoj istoriji. Zahvaljujući njegovom angažmanu i ulozi Srbije u pregovorima, Dejton je potvrdio ustavni položaj i međunarodni legitimitet Republike Srpske.

