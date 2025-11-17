Slušaj vest

Dijana Hrka, koja je danas najavila da prekida štrajk glađu, objasnila je zašto ne voli opoziju.

- Reći ću ovako, zašto ne volim opoziciju? Kada je Đilas bio na vlasti, mojoj sestri je poginuo muž. Bacili su joj krvav ranac ispred nogu i rekli 'imaš decu'. Mislim da sam dovoljno rekla za opoziciju. A neka me ispravi neko i neka kaže da lažem, neka dođe da im dam dokaze - rekla je Hrka.

Prema njenim rečima, njena sestra je u to vreme imala troje male dece od kojih jedno, kako kaže, nije bilo ni krenulo u školu.