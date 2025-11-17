"DOK JE ĐILAS BIO NA VLASTI, SESTRI JE POGINUO MUŽ, BACILI SU JOJ KRVAV RANAC ISPRED NOGU I REKLI 'IMAŠ DECU'" Dijana Hrka objasnila zašto mrzi opoziciju
Dijana Hrka, koja je danas najavila da prekida štrajk glađu, objasnila je zašto ne voli opoziju.
- Reći ću ovako, zašto ne volim opoziciju? Kada je Đilas bio na vlasti, mojoj sestri je poginuo muž. Bacili su joj krvav ranac ispred nogu i rekli 'imaš decu'. Mislim da sam dovoljno rekla za opoziciju. A neka me ispravi neko i neka kaže da lažem, neka dođe da im dam dokaze - rekla je Hrka.
Prema njenim rečima, njena sestra je u to vreme imala troje male dece od kojih jedno, kako kaže, nije bilo ni krenulo u školu.
- Ja treba da volim opoziciju, poziciju ili bilo koga. Ne volim nikoga. Bilo kakvo obeležje oko mene, nemojte smatrati da je moje. Mogu samo moji veterani da budu obeleženi. Ne interesuje me više nijedna druga struktura - rekla je Hrka.