"SRBIJA PRIDAJE IZUZETAN ZNAČAJ SARADNJI SA NEMAČKOM" Vučić sa ministrom spoljnih poslova Nemačke: Otvoren i sadržajan razgovor sa Johanom Vadefulom (FOTO)
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke Johanom Vadefulom
"Otvoren i sadržajan razgovor sa ministrom Johanom Vadefulom o daljem jačanju naših bilateralnih odnosa, političkom dijalogu i zajedničkim projektima od strateškog značaja.
Istakao sam da Srbija pridaje izuzetan značaj saradnji sa Nemačkom, koja je jedan od naših najvećih i najvažnijih partnera. Razgovarali smo o brojnim projektima, posebno u oblasti energetike i infrastrukture. Zahvalio sam ministru Vadefulu na podršci koju Nemačka pruža našem ekonomskom razvoju i reformskim procesima.
Posebnu pažnju posvetili smo evropskom putu Srbije, regionalnoj stabilnosti i brojnim globalnim izazovima sa kojima se suočavamo.
Uveren sam da će današnji susret doprineti daljem produbljivanju partnerstva Srbije i Nemačke, kao i nastavku zajedničkog rada u oblastima važnim za obe zemlje.", stoji u objavi predsednika Srbije.
Kurir.rs