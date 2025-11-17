Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova večeras, ispred zgrade Vlade AP Vojvodine u Novom Sadu postupaju isključivo u skladu sa zakonom i ovlašćenjima, sa jedinim ciljem očuvanja javnog reda, mira i bezbednosti svih građana, saopštio je MUP.

- Nakon što je utvrđeno da je autobus nepropisno parkiran, bez registarskih tablica i da iz rezervoara curi pogonsko gorivo, policija je po nalogu nadležnog tužilaštva preduzela mere njegovog uklanjanja, pri čemu su pojedina lica ometala službena lica u vršenju dužnosti, gađala ih predmetima, vređala i oštetila vozilo službe za uklanjanje. Zahvaljujući profesionalnom postupanju policije, autobus je bezbedno uklonjen, a za sada su dva lica dovedena zbog narušavanja javnog reda i mira - stoji u saopštenju.

Kako se dalje navodi, pripadnici MUP-a rade na identifikaciji lica koja su oštetila šlep vozilo i napadala policijske službenike.