Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova večeras, ispred zgrade Vlade AP Vojvodine u Novom Sadu  postupaju isključivo u skladu sa zakonom i ovlašćenjima, sa jedinim ciljem očuvanja javnog reda, mira i bezbednosti svih građana, saopštio je MUP.

- Nakon što je utvrđeno da je autobus nepropisno parkiran, bez registarskih tablica i da iz rezervoara curi pogonsko gorivo, policija je po nalogu nadležnog tužilaštva preduzela mere njegovog uklanjanja, pri čemu su pojedina lica ometala službena lica u vršenju dužnosti, gađala ih predmetima, vređala i oštetila vozilo službe za uklanjanje. Zahvaljujući profesionalnom postupanju policije, autobus je bezbedno uklonjen, a za sada su dva lica dovedena zbog narušavanja javnog reda i mira - stoji u saopštenju.

Kako se dalje navodi, pripadnici MUP-a rade na identifikaciji lica koja su oštetila šlep vozilo i napadala policijske službenike.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova podseća da je svako okupljanje dužno da se odvija u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju, kao i da je ometanje ili sprečavanje službenih radnji nadležnih organa protivzakonito i povlači odgovornost. MUP Srbije nastaviće da obezbeđuje javni red i mir, sigurnost građana i nesmetan rad institucija, i neće dozvoliti bilo kakve pokušaje ugrožavanja bezbednosti, pritiska na rad državnih organa ili zloupotrebe javnog prostora - poručuju iz MUP.

Ne propustitePolitikaU NOVOM SADU NAPADNUTA POLICIJA, JEDAN SLUŽBENIK POGOĐEN CIGLOM U GLAVU: Oglasio se MUP o jučerašnjim okupljanjima blokadera
Screenshot 2025-08-18 220429.png
PolitikaUHAPŠENE JOŠ DVE OSOBE ZBOG NAPADA NA POLICIJU U NOVOM SADU! Pravili haos ispred Filozofskog, pokušali da OTMU ŠTITOVE čuvarima reda (VIDEO)
novi sad napad na policiju blokaderi protest.JPG
PolitikaOVAKO SU BLOKADERI POKUŠALI DA UPADNU NA FAKULTET U NOVOM SADU! MUP objavio dramatičan snimak (VIDEO)
collage.jpg
Politika"POVREĐENO NAJMANJE 5 POLICAJACA, 14 UHAPŠENIH!" Dačić o nasilju blokadera: Najteže je bilo u Novom Sadu gde su palili i demolirali prostorije SNS!
dacic_mup_press_14082025_0010.JPG