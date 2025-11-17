TO SU VREDNOSTI KOJE SE NE MOGU OMEĐITI VREMENOM I PROSTOROM: Ministarka Stamenkovski o važnosti Odbora za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova (VIDEO)
- Zadatak odbora Vlade Republike Srbije za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova jeste da postavi važne i čvrste temelje kako bi generacije koje dolaze nastavile da neguju sećanje na svoje pretke. Da organizacijom različitih događaja, čuvanjem ratnih memorijala, obeležavanjem značajnih datuma, podizanjem novih spomenika budemo ponosni na svoju istoriju i ostavimo našim potomcima zaveštanje, da znaju ko su im bili preci, da neguju spomenike kulture, da budu ponosni na svoju istoriju na svoje poreklo, na svoju zemlju, i da na temeljima svega toga grade i svoju budućnost - istakla je Milica Đurđević Stamenkovski, i dodala:
- Ovaj manastir u kom se danas nalazimo, prema predanju, njegov ktitor je Miloš Obilić. On je kao kult, kao simbol viteštva, herojstva i hrabrosti, sveprisutan i danas u 21. veku.
Ona je istakla da ti junaci i ti događaji nose sa sobom vrednosti koje se ne mogu omeđiti vremenom i prostorom.
- One su vanvremenske i one su večne. Mislim da je naša tradicija protkana saradnjom države i crkve u oblasti kulture pamćenja i da tu tradiciju treba da nastavimo. I zato zahvaljujem monaštvu manastira Tumane i mitropolitu Ignatiju koji su ukazali gostoprimstvo i otvorili vrata manastira da danas održimo sednicu.