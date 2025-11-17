Slušaj vest

- Zadatak odbora Vlade Republike Srbije za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova jeste da postavi važne i čvrste temelje kako bi generacije koje dolaze nastavile da neguju sećanje na svoje pretke. Da organizacijom različitih događaja, čuvanjem ratnih memorijala, obeležavanjem značajnih datuma, podizanjem novih spomenika budemo ponosni na svoju istoriju i ostavimo našim potomcima zaveštanje, da znaju ko su im bili preci, da neguju spomenike kulture, da budu ponosni na svoju istoriju na svoje poreklo, na svoju zemlju, i da na temeljima svega toga grade i svoju budućnost - istakla je Milica Đurđević Stamenkovski, i dodala:

- Ovaj manastir u kom se danas nalazimo, prema predanju, njegov ktitor je Miloš Obilić. On je kao kult, kao simbol viteštva, herojstva i hrabrosti, sveprisutan i danas u 21. veku.

Ona je istakla da ti junaci i ti događaji nose sa sobom vrednosti koje se ne mogu omeđiti vremenom i prostorom.