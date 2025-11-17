Uglješa Grgur, narodni poslanik predlaže: Otvoriti granični prelaz sa Rumunijom u naselju Međa
Uglješa Grgur, narodni poslanik u Skupštini Srbije i predsednik Pokreta za pravdu Grgur, obratio se putem skupštinske govornice ministru spoljnih poslova Marku Đuriću, sa molbom za otvaranje novog graničnog prelaza sa Rumunijom.
- Kako je aktuelna izgradnja auto-puta Beograd - Zrenjanin -Novi Sad, koji se inače nalazi na nekadašnjem Carskom putu, logično je da se ova važna saobraćajnica dalje poveže sa Rumunijom i Temišvarom. Predlažem da se u naselju Međa otvori novi državni granični prelaz sa Rumunijom. Tako bi put iz Zrenjanina ka ovoj zemlji bio brži i kraći, a meštanima Međe i okolnih naselja život bi bio mnogo lakši. Poštovani ministre Đuriću, znam da ćete izaći u susret, i porazgovarati sa našim državnim organima, ali i sa kolegom, šefom diplomatije iz Rumunije, jer smatram da postoji interes obe zemlje da se na ovom mestu otvori novi granični prelaz - rekao je Grgur, a Kurir je podrzao ovu inicijativu.
Međa je deo opštine Žitište i nalazi se kilometar od granice prema Rumuniji. Spada u red najstarijih naselja u opštini i u čitavom Banatu. Dobio je naziv Međa zbog blizine državne granice.