- Kako je aktuelna izgradnja auto-puta Beograd - Zrenjanin -Novi Sad, koji se inače nalazi na nekadašnjem Carskom putu, logično je da se ova važna saobraćajnica dalje poveže sa Rumunijom i Temišvarom. Predlažem da se u naselju Međa otvori novi državni granični prelaz sa Rumunijom. Tako bi put iz Zrenjanina ka ovoj zemlji bio brži i kraći, a meštanima Međe i okolnih naselja život bi bio mnogo lakši. Poštovani ministre Đuriću, znam da ćete izaći u susret, i porazgovarati sa našim državnim organima, ali i sa kolegom, šefom diplomatije iz Rumunije, jer smatram da postoji interes obe zemlje da se na ovom mestu otvori novi granični prelaz - rekao je Grgur, a Kurir je podrzao ovu inicijativu.