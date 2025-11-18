kratka analiza
"MARINIKA KAD UDARI NA HRKU, PA PLENUM PRAVNOG NA ZLF..." Uroš Piper sumirao rat blokadera, sledi opšti haos!
Slušaj vest
Bivši medijski koordinator Novog DSS-a Uroš Piper dao je kratku analizu kojom je sumirao svađe i opšti rat blokadera.
- Uz blokadersku listu, 7 lista parlamentarne opozicije, od večeras imamo za sledeće izbore i listu Hrka - (lažni) veterani - Bačulov. Kakav tu pičvajz sledi! Marinika kad udari na Hrku, pa ova na SSP, pa plenum Pravnog na ZLF, pa plenum ETF na DSS, pa Ćuta na... - napisao je Piper na Iksu.
Podsetimo, Dijana Hrka izjavila je juče da prekida štrajk glađu, koji je počela 2. novembra.
71 · Reaguj
4