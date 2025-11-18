- Uz blokadersku listu, 7 lista parlamentarne opozicije, od večeras imamo za sledeće izbore i listu Hrka - (lažni) veterani - Bačulov. Kakav tu pičvajz sledi! Marinika kad udari na Hrku, pa ova na SSP, pa plenum Pravnog na ZLF, pa plenum ETF na DSS, pa Ćuta na... - napisao je Piper na Iksu.